业界建言智慧医疗：加强顶层设计与数据规范 多方合力行稳致远

人民网北京5月26日电 24日，由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办五届。

在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，与会嘉宾探讨认为，AI、大数据等科技的发展改变着医疗服务的模式和理念，为构建智慧医院提供了重要的支撑。在政策的有力引导和市场主体的不断创新之下，一个充满想象力的智能医疗时代正在加速到来。而对于智慧医疗发展过程中所面临的挑战，还需要政府立足长远进行科学规划，相关企业加大力度埋头攻关，各方形成合力才能推动智慧医疗行稳致远。

国家卫健委医政医管局医疗资源处副调研员王斐，首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌，首都医科大学附属北京友谊医院副院长王振常，北京大学第三医院放射科主任袁慧书，首都医科大学附属北京佑安医院医学影像中心主任李宏军，解放军总医院远程医学中心高级工程师张震江，医渡云联合创始人、CEO张实，深睿医疗联合创始人、CEO乔昕，北京搜狗科技发展有限公司副总裁许静芳，安想智慧医疗信息技术有限公司代理CEO尹川，出席论坛。

“AI战疫”为医院智慧赋能 更应整合资源发挥合力

提到智慧医院的建设，首先离不开人工智能技术。主题论坛上，与会嘉宾分享了新冠肺炎疫情期间“AI战疫”的多个案例。王斐认为，智慧医院和互联网医院，包括人工智能、大数据等技术，在应对疫情、满足人民群众就医需求等方面发挥了重要作用。

张震江具体介绍说，“这次疫情期间，解放军总医院远程医学中心部署了影像AI辅助诊断应用，通过这一应用，进行会诊的专家可以在计算机上远程调取患者的肺部CT片子，上面清晰地标记了毛玻璃状病变，可以节省阅片时间，同时也能减少漏诊，提升了远程医疗会诊的质量与效率。”

尹川则谈到，在疫情发生后的第一时间，安想医疗针对新冠肺炎的特点，对医院感染管理系统进行了智慧化升级改造。“依据病人不同的体征和状态，决定采取怎样的预约、分诊和处理流程，这一点非常重要。”

与此同时，与会嘉宾也对医疗AI的未来发展提出了建议。李宏军表示，在这次疫情当中，人工智能虽然发挥了不小的作用，但并没有形成整体优势。“人体每个疾病都很复杂，只靠单一的影像诊断只是冰山一角。如果能融合临床数据、流行病学数据、影像数据等形成最后的人工智能结果，才更加客观、全面、准确，这对提高疾病的诊断正确效率、预测病人生命等方面也将发挥更积极的作用。”李宏军说道。

李宏军建议，尽可能把各个人工智能公司的资源与优势整合在一个平台上，使医疗方面的科技含量更加集中，形成拳头产品，在未来的疾病预防和控制方面起到引领和带头作用。

对此，乔昕也提出，零散的人工智能技术所能发挥的能量有限，不同技术间应该形成良性合作。他以影像识别和大数据分析结合为例谈到，深睿医疗和医渡云已经在该方面进行了尝试。“进行大数据分析前，影像识别技术能将海量数据的颗粒度进一步细化，帮助做到更迅速精准的预测，辅助临床医生更高效地做出判断。”乔昕说。

医疗数据使用缺乏规范 相关法律法规亟待出台

智慧医院的建设与发展，需要大数据作为基础支撑。主题论坛上，数据使用的规范与安全问题，成为被与会嘉宾频频提及的重要话题。

王振常认为，数据在智慧医院的建设中起着举足轻重的作用。“没有足够好的、全面的数据，就谈不上数据挖掘，更谈不上智慧。”他表示，目前医院现有的医疗数据没有问题，但在医疗行为的数据提取等方面仍有待提升。

“这个数据能不能出院？给什么样的数据？能不能保证这个数据后续的安全？”论坛上，同为医院工作者的袁慧书也提出，在做AI相关产品研发时，医院对于数据安全的问题尤为关注。

在袁慧书看来，目前在医疗机构与厂家合作进行人工智能相关产品的研发时，数据安全问题仍面临多重挑战。目前最大问题在于，我国尚没有针对数据安全出台相关的法律法规。“虽然如今都在倡导大数据共享，但具体到法律法规层面还没有可操作的东西。”袁慧书说。

张实则从AI企业的角度谈到，智慧医疗领域需要投入大量资源用于科研，但关于医疗数据的上位法依然缺位，这意味着企业在处理数据时不得不面临一定程度上的违规风险。为此，张实在论坛上呼吁尽快完善医疗数据相关法律法规。“基础法律是对企业发展的重要保护，清晰的法律边界将鼓励企业大胆并且踏实地创新。”张实说。

医疗、服务、管理“三位一体” 政策指路智慧医院顶层设计

主题论坛上，王振常谈到智慧医院建设面临的顶层设计问题。他指出，“智慧化体现在医院管理、运营、流程、诊疗等多个不同层面，而目前医院的智能化建设就像当初的信息化建设一样，缺乏顶层设计。”在王振常看来，智慧的构建离不开顶层设计，否则就会出现重复建设、资源浪费等情况，很多智慧化功能也得不到应有的发挥。

针对这一问题，王斐在发言中对于最新政策的解读，似乎给出了答案。王斐表示，随着我国进入后疫情时代，政府部门对智慧医院的建设提出了新的要求。今年5月21日，国家卫健委发布《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》，其中明确提出，建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

“比如其中提到的推广面向患者端的医疗数据共享应用，就是通过数据共享的手段，将患者的所有公共卫生与医疗服务的相关信息融合起来，形成电子医疗健康档案。一方面患者可以随时随地进行自主查阅，另一方面不同医疗机构之间也可以分级授权，读取患者的医疗健康信息，以此打破信息孤岛和信息不对称的问题，减少患者就医时不必要的麻烦，提高就医满意度。”王斐进一步举例解释道。

主题论坛的最后，与会嘉宾总结认为，AI、大数据等科技的发展改变着医疗服务的模式和理念，为构建智慧医院提供了重要的支撑。在政策的有力引导和市场主体的不断创新之下，一个充满想象力的智能医疗时代正在加速到来。而对于智慧医疗发展过程中所面临的挑战，还需要政府立足长远进行科学规划，需要相关企业加大力度埋头攻关，各方形成合力才能推动智慧医疗行稳致远。