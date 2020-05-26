热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

业界建言智慧医疗：加强顶层设计与数据规范 多方合力行稳致远

2020年05月26日09:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月26日电 24日，由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办五届。

在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，与会嘉宾探讨认为，AI、大数据等科技的发展改变着医疗服务的模式和理念，为构建智慧医院提供了重要的支撑。在政策的有力引导和市场主体的不断创新之下，一个充满想象力的智能医疗时代正在加速到来。而对于智慧医疗发展过程中所面临的挑战，还需要政府立足长远进行科学规划，相关企业加大力度埋头攻关，各方形成合力才能推动智慧医疗行稳致远。

国家卫健委医政医管局医疗资源处副调研员王斐，首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌，首都医科大学附属北京友谊医院副院长王振常，北京大学第三医院放射科主任袁慧书，首都医科大学附属北京佑安医院医学影像中心主任李宏军，解放军总医院远程医学中心高级工程师张震江，医渡云联合创始人、CEO张实，深睿医疗联合创始人、CEO乔昕，北京搜狗科技发展有限公司副总裁许静芳，安想智慧医疗信息技术有限公司代理CEO尹川，出席论坛。

“AI战疫”为医院智慧赋能 更应整合资源发挥合力

提到智慧医院的建设，首先离不开人工智能技术。主题论坛上，与会嘉宾分享了新冠肺炎疫情期间“AI战疫”的多个案例。王斐认为，智慧医院和互联网医院，包括人工智能、大数据等技术，在应对疫情、满足人民群众就医需求等方面发挥了重要作用。

张震江具体介绍说，“这次疫情期间，解放军总医院远程医学中心部署了影像AI辅助诊断应用，通过这一应用，进行会诊的专家可以在计算机上远程调取患者的肺部CT片子，上面清晰地标记了毛玻璃状病变，可以节省阅片时间，同时也能减少漏诊，提升了远程医疗会诊的质量与效率。”

尹川则谈到，在疫情发生后的第一时间，安想医疗针对新冠肺炎的特点，对医院感染管理系统进行了智慧化升级改造。“依据病人不同的体征和状态，决定采取怎样的预约、分诊和处理流程，这一点非常重要。”

与此同时，与会嘉宾也对医疗AI的未来发展提出了建议。李宏军表示，在这次疫情当中，人工智能虽然发挥了不小的作用，但并没有形成整体优势。“人体每个疾病都很复杂，只靠单一的影像诊断只是冰山一角。如果能融合临床数据、流行病学数据、影像数据等形成最后的人工智能结果，才更加客观、全面、准确，这对提高疾病的诊断正确效率、预测病人生命等方面也将发挥更积极的作用。”李宏军说道。

李宏军建议，尽可能把各个人工智能公司的资源与优势整合在一个平台上，使医疗方面的科技含量更加集中，形成拳头产品，在未来的疾病预防和控制方面起到引领和带头作用。

对此，乔昕也提出，零散的人工智能技术所能发挥的能量有限，不同技术间应该形成良性合作。他以影像识别和大数据分析结合为例谈到，深睿医疗和医渡云已经在该方面进行了尝试。“进行大数据分析前，影像识别技术能将海量数据的颗粒度进一步细化，帮助做到更迅速精准的预测，辅助临床医生更高效地做出判断。”乔昕说。

医疗数据使用缺乏规范 相关法律法规亟待出台

智慧医院的建设与发展，需要大数据作为基础支撑。主题论坛上，数据使用的规范与安全问题，成为被与会嘉宾频频提及的重要话题。

王振常认为，数据在智慧医院的建设中起着举足轻重的作用。“没有足够好的、全面的数据，就谈不上数据挖掘，更谈不上智慧。”他表示，目前医院现有的医疗数据没有问题，但在医疗行为的数据提取等方面仍有待提升。

“这个数据能不能出院？给什么样的数据？能不能保证这个数据后续的安全？”论坛上，同为医院工作者的袁慧书也提出，在做AI相关产品研发时，医院对于数据安全的问题尤为关注。

在袁慧书看来，目前在医疗机构与厂家合作进行人工智能相关产品的研发时，数据安全问题仍面临多重挑战。目前最大问题在于，我国尚没有针对数据安全出台相关的法律法规。“虽然如今都在倡导大数据共享，但具体到法律法规层面还没有可操作的东西。”袁慧书说。

张实则从AI企业的角度谈到，智慧医疗领域需要投入大量资源用于科研，但关于医疗数据的上位法依然缺位，这意味着企业在处理数据时不得不面临一定程度上的违规风险。为此，张实在论坛上呼吁尽快完善医疗数据相关法律法规。“基础法律是对企业发展的重要保护，清晰的法律边界将鼓励企业大胆并且踏实地创新。”张实说。

医疗、服务、管理“三位一体” 政策指路智慧医院顶层设计

主题论坛上，王振常谈到智慧医院建设面临的顶层设计问题。他指出，“智慧化体现在医院管理、运营、流程、诊疗等多个不同层面，而目前医院的智能化建设就像当初的信息化建设一样，缺乏顶层设计。”在王振常看来，智慧的构建离不开顶层设计，否则就会出现重复建设、资源浪费等情况，很多智慧化功能也得不到应有的发挥。

针对这一问题，王斐在发言中对于最新政策的解读，似乎给出了答案。王斐表示，随着我国进入后疫情时代，政府部门对智慧医院的建设提出了新的要求。今年5月21日，国家卫健委发布《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》，其中明确提出，建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

“比如其中提到的推广面向患者端的医疗数据共享应用，就是通过数据共享的手段，将患者的所有公共卫生与医疗服务的相关信息融合起来，形成电子医疗健康档案。一方面患者可以随时随地进行自主查阅，另一方面不同医疗机构之间也可以分级授权，读取患者的医疗健康信息，以此打破信息孤岛和信息不对称的问题，减少患者就医时不必要的麻烦，提高就医满意度。”王斐进一步举例解释道。

主题论坛的最后，与会嘉宾总结认为，AI、大数据等科技的发展改变着医疗服务的模式和理念，为构建智慧医院提供了重要的支撑。在政策的有力引导和市场主体的不断创新之下，一个充满想象力的智能医疗时代正在加速到来。而对于智慧医疗发展过程中所面临的挑战，还需要政府立足长远进行科学规划，需要相关企业加大力度埋头攻关，各方形成合力才能推动智慧医疗行稳致远。 

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn