深睿医疗完成C轮融资，重塑医疗AI新格局

医疗人工智能企业深睿医疗宣布完成C轮融资，本轮融资由阳光保险集团战略领投，昌发展、丝路华创、山蓝资本跟投。前两轮投资机构，君联资本、昆仲资本、道彤投资、同渡资本，继续跟投，华兴Alpha担任独家财务顾问。至此，深睿医疗两年完成四轮融资。

深睿医疗2017年成立，目前，在全国拥有3家分公司和3家合资公司，汇集了人工智能、互联网云计算、医学影像等多个领域。深睿研究院是深睿医疗核心技术力量的重要保障，为深睿产品核心技术提供了重要技术支持和保障。

对于本次C轮的融资完成，深睿医疗联合创始人/CEO乔昕表示，“未来，深睿医疗将在大健康领域开展更多人工智能的尝试与探索，搭建前瞻性的人工智能生态圈，我们的产品和服务已经从单病种诊疗向全病种诊疗发展，单一技术应用向技术生态发展，单一模态的数据学习向多模态的人机互动发展。”

人工智能领域在中国发展迅速，并在医疗AI市场角逐激烈，之所以选择深睿医疗，本轮领投方阳光保险战略投资部总经理宋文雷表示：“医疗是阳光保险一直以来重点布局的行业之一。近几年，人工智能在医学影像领域开始了广泛应用。对于AI医疗的创业公司，技术能力、产品能力、对医疗行业的理解能力以及商务能力，任一方面的短板都会严重制约创业公司的发展。在我们接触的团队中，深睿团队在上述关键能力上非常均衡。”

B轮领投本轮继续跟投的君联资本，董事总经理、首席投资官李家庆表示：“我们持续看好人工智能在医疗辅助诊断领域内的应用前景，与此同时，拥有丰富企业运营和科研经验的创业团队，也是君联所看重的。”

昆仲资本见证了深睿医疗的发展与壮大，本轮融资仍继续跟投。昆仲资本创始管理合伙人王钧表示，“通过医疗影像技术对医疗进行诊断，是整个医疗行业的重要入口，且具有巨大的发展潜力和想象空间。”

作为这一轮新进投资人，丝路华创总经理王善波表示，“此次投资深睿医疗，基于人工智能在医疗领域应用的重大战略、市场需求及广阔前景，以及深睿医疗在技术研发的创新基因和医疗领域的服务基因。我们相信，深睿医疗及其团队有技术、有市场、有社会责任，一定能够快速成长为一家有投资价值和社会价值的企业。”

同样是新进投资人代表，山蓝资本管理合伙人聂洪鑫表示，“山蓝资本看好医疗和科技带来的人工智能在医学影像的无限可能性。 本次投资深睿医疗，看好深睿在深度学习和影像组结合的下一代医学诊断技术的领导者潜力，同时山蓝拥有的丰富行业资源也将不断助力和赋能深睿医疗的快速发展。”

本轮继续跟投的同渡资本创始管理合伙人吴蓉晖表示，“在中国医疗体系面临的众多问题中，医疗资源的缺乏和分布的极度不均是最严重的问题，而人工智能技术将有效地改善这一点。这个方向的创业除了过硬的技术实力还要对行业的深度理解。”

华兴资本董事总经理，华兴Alpha负责人周翔表示："医疗AI一直是华兴Alpha重点关注的领域，我们很高兴帮助深睿医疗完成本轮融资，并且期待公司在各方的支持下，实现高速发展，取得更优异的成绩"。

本轮继续跟投的道彤投资管理合伙人孙琦表示，“作为深睿医疗早期投资者，我们很高兴看到深睿迅速成长为医疗影像AI头部平台企业，并继续支持其未来的发展。深睿医疗本轮融资的完成，也意味着医疗影像AI头部平台格局已基本形成。虽然综合型医疗AI 平台的创业机会变小，但AI在医疗领域还有很宽广的运用，垂直领域的公司依然有很好的成长空间。头部平台公司的成长也将会推动相关政策及产业生态的完善，带动行业更多公司的成长。”

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