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北京疾控提醒:尽量电子支付 收取现金及时洗手

2020年05月26日08:14 来源：北京日报

　　目前，本市外防输入、内防反弹任务依然艰巨，昨天，市疾控中心提醒市民，疫情防控进入常态化防控，人们外出增多，每个人仍然需要自觉做好自身防护。

　　疾控提醒市民，社交活动要保持距离，尽量不要去人群密集的区域活动，避免多人聚会。在人群密集、密闭场所应佩戴口罩。在交谈、候车、等电梯、排队时，与他人保持1米以上的距离。保持良好个人卫生，勤洗手，特别是饭前便后、触摸眼口鼻前后、离开医院、外出归来后，要及时用香皂或洗手液和流动水洗手。咳嗽、打喷嚏用纸巾或肘部捂住口鼻，不随地吐痰。乘坐公共交通工具应该佩戴口罩。避免用手揉眼、抠鼻等行为，如有发热、干咳等症状的乘客，不乘坐公共交通工具。

　　市民到超市、酒店、餐馆等人多密集场所时应按规定佩戴口罩；客流较多时，有序等候，如室内面积较小，应在室外等候，避免人员拥挤；尽量采用电子支付方式，如收取现金应及时洗手，不具备洗手条件，应使用免洗手消毒剂。居家或外出吃饭，建议采取分餐制，不能分餐时使用公筷公勺，不用私筷夹菜劝食；鼓励儿童独立进食，不要用嘴吹孩子的食物、尝试孩子的食物、帮助孩子咀嚼食物、口对口喂食孩子、与孩子共用餐具等做法。此外，还要坚持适当锻炼身体，可选择人少的空旷地方锻炼。在进入公园、广场等室外开放场所进行户外活动时，应配合相关部门落实防控措施。如果出现发热、干咳等症状，要及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊就诊，主动向单位报告发病情况及旅行史、接触史，不要带病上班。（记者 贾晓宏）

(责编：许晓华、崔元苑)


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