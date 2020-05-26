北京制定集中空调通风系统运行防控指引 使用集中空调要确保所有房间空气流通

天气渐热，很多单位准备开启集中空调。近日西城区某驻区单位出现33人集体发热，均已排除新冠肺炎，多数患者自述发热与近期单位使用中央空调有关。

市疾控中心日前制定集中空调通风系统运行防控指引，明确使用集中空调通风系统，应确保建筑内所有房间空气流通。

指引提出，使用集中空调通风系统前，空调通风系统运行管理部门应了解集中空调通风系统的类别、供风范围、新风取风口等情况。

根据本市当前疫情流行状态，集中空调通风系统可采取常态化管理。但作为集中隔离医学观察点的宾馆酒店，境外人员分流的临时场所以及机场、火车站、地铁等人员结构复杂、流动性较大的场所，需满足下列要求之一方可使用集中空调通风系统，要求包括全空气方式的集中空调通风系统，应关闭回风系统采用全新风运行，集中空调通风系统所属场所或楼宇每天启用前或关闭后，要多运行1小时；空气—水方式的集中空调通风系统，须确保各房间独立通风；已装有空气净化消毒装置（去除颗粒物、气态污染物和微生物）的集中空调通风系统，运行中应严格遵循使用说明操作，保障运行效果符合国家卫生标准要求。

集中空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备和部件，需要定期清洗、消毒或更换。一旦发现新型冠状病毒肺炎确诊病例和疑似病例时，应立即关停确诊病例和疑似病例活动区域对应的集中空调通风系统，立即对这些区域内的集中空调通风系统进行强制清洗消毒。

使用集中空调通风系统，还应确保建筑内所有房间空气流通，有足够新鲜空气供应。在疫情流行期间，情况许可时，应优先打开窗户采用自然通风，有条件的可以开启排风扇等抽气装置加强室内空气流动。含氯消毒剂对金属具有一定的腐蚀性，对需要消毒的金属部件建议优先选择季铵盐类消毒剂。

（记者 贾晓宏）