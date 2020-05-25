张育荣：社会办医与公立医院合作发展 为百姓健康共谋福祉

人民网北京5月25日电 25日，北京市朝阳区三环肿瘤医院主管院长、书记张育荣做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展 聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，张育荣表示，社会办医应当与公立医院合作发展，以提供高质量的医疗服务为目标，为百姓健康共谋福祉。

张育荣在论坛上介绍，北京市朝阳区三环肿瘤医院于1987年成立，是北京最早的一批非公医疗机构，在其生存和发展的过程中，与公立医疗机构之间的合作发挥了重要作用。

张育荣进一步谈到，社会办医要实现长远、健康的发展，先决条件是要像公立医院一样，将为百姓服务作为首要目标。“这个目标不能变，如果变了，不是质量优先，而是收益优先，那发展性质就变了。”张育荣说。

张育荣还提出，非公医疗机构的发展离不开政府的支持，也应当承担起相应的责任、回馈社会。他举例说，“我们是肿瘤专科医院，因此积极地参加了肿瘤的防治方面的科普、捐款和对口支援等公益活动。例如，有的基层地区医院没有能力建设肿瘤科，我们医院提供支持进行援建，希望通过这个模式能够承担起非公医疗机构的社会责任。”