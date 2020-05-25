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2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

汪永安：推动行业规范发展 满足“美丽”需求

2020年05月25日17:02 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月25日电 25日，伊美尔集团董事长汪永安做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，汪永安围绕企业责任、学科建设和数字化发展三方面，对社会办医的可持续发展进行了分享。

汪永安谈到，当下我国医美行业发展迅速，但医美市场的专业水平却良莠不齐。“为此，我们不遗余力地推进行业的规范化发展，几年前就在呼吁，要从正品联盟变成三正联盟，从正规产品变成正规机构、正规医生。”

汪永安介绍说，伊美尔十分重视企业的社会责任，早在2000年就涉足了慈善领域。“我们与嫣然天使基金合作，免费做了三千多例手术，并且全院捐款也在两千万以上。”汪永安提到，伊美尔还建立了专门的基金会，来持续帮助有需求的妇女儿童。

此外，多年来伊美尔还为行业贡献了近千名医生。“我们到三甲医院整形科主任的有将近10人，现在我们的医生75%都是内部培训体系里出来的。”在汪永安看来，坚持从专科轮培开始，将医生培养与学科建设相结合，是社会办医持续发展的重要方向。

最后，汪永安呼吁，要大力发展数字化，与行业同仁协同发展，让技术为医美与皮肤科医生赋能。

(责编：许晓华、李轶群)


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