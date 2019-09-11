“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”在京启动

人民网北京9月12日电 随着医美消费需求的持续增长，我国医美市场已进入千亿级规模。医美行业不仅是一个民生行业，是健康中国的重要一环，也是新经济的典型代表。但目前，医美行业发展的“痛点”也非常凸出，医美领域存在水货假货、虚假信息泛滥、药品市场无序、行业自律缺乏等诸多问题，违法违规、侵害消费者权益的事件频频曝光。

为促进医美行业健康规范化发展，为消费者营造健康和谐的医美新生态，积极响应国家监督部门“打击非法医美”的号召，9月11日，在艾尔建公司支持下，人民网·人民健康携手行业协会及行业机构，在人民日报社新媒体大楼一号演播厅，启动“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”，号召全行业合力推进中国医美市场规范化发展，传递“正规的医院”“正规的医生”“正规的产品”三正规的重要理念，对消费者进行积极引导，为市场正向发展提速。

与会嘉宾启动“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”

原国家食品药品监督管理总局新闻宣传司副司长申敬旺，国家卫生健康委综合监督局医疗监督处处长邢路微，北京市卫生健康委综合监督处处长王开斌，中国消费者协会新闻与公共事务部主任任静，中国整形美容协会政策研究室主任曲晓光，中国整形美容协会面部年轻化分会会长李勤，伊美尔集团创始人汪永安，艾尔建中国企业事务部总经理吴伟农，艾尔建医疗美容事业部总经理丘汉华，人民网·人民健康副总经理董雪松等出席启动会。

医美市场从产业链各环节入手，多管齐下综合治理

原国家食品药品监督管理总局新闻宣传司副司长申敬旺在致辞中表示，“三正规”的主题就是告诉消费者要去正规的医院，找正规的医生，用正规的产品。事实证明，只有从产业链各环节入手，多管齐下综合治理，找准行业治理的管理盲区与难点，重点整治和肃清行业违法、非法、违规行为，有效扼制不良经营行为和经营乱象，才能进一步规范行业秩序，培育良好的市场环境，促进医美市场健康发展。此外，医疗美容行业自身也需不断加强自律，加速转型适应市场需求，让爱美人士消费得更安全、更放心。希望通过这次活动的开展，为增强行业凝聚力、提升消费者信赖度、构建和谐医美生态环境助力。

人民网·人民健康副总经理董雪松表示，医美行业的规范发展，既需要监管的持续发力，也需要媒体的宣传引导，更离不开平台的以身作则。作为人民日报、人民网面向大健康领域打造的唯一传播平台、服务平台、合作平台，人民健康承诺将继续努力践行身为党媒的舆论监督职能，通过客观、理性、公开的报道，不断强化对消费者的医美知识宣传，及时揭露非法医疗美容机构违法违规行为，为营造“三正规、放心美”的医疗传播环境而不懈努力。同时，人民健康将充分发挥媒体平台的资源优势，聚合产业内各方力量，为行业健康发展贡献智慧，携手促进医美行业走向高质量、可持续、可信赖的健康发展之路。

圆桌论坛环节

会上，国家卫生健康委综合监督局医疗监督处处长邢路微，北京市卫生健康委综合监督处处长王开斌，中国消费者协会新闻与公共事务部主任任静，中国整形美容协会政策研究室主任曲晓光，中国整形美容协会面部年轻化分会会长李勤，伊美尔集团创始人汪永安，艾尔建中国企业事务部总经理吴伟农等嘉宾，围绕如何让更多的机构、医生、企业加入“三正规、放心美”倡议，如何让消费者更快地找到“三正规”医疗机构，以及医美行业规范发展的进行了深入的交流与探讨。

打击非法医疗美容 加强医美机构资质、医疗质量和安全的监督

国家卫生健康委综合监督局医疗监督处处长邢路微在论坛上介绍，2017年5月至2018年4月，国家卫生健康委、中央网信办、公安部等7部门联合部署开展了为期一年的严厉打击非法医疗美容专项行动，期间共检查医疗机构40878家，责令31家停业整顿，查处违法违规案件843件，吊销医疗机构诊疗科目或《医疗机构执业许可证》28家；检查生活美容等其他机构75675家，查处非法开展医疗美容案件2772件，移送司法机关涉嫌犯罪案件139件。共计罚没款3809万元。

“下一步我们还会按照之前专项行动工作的要求，几个部门联合加大医疗美容的监管力度， 一方面是严厉打击非法的医疗美容，另一方面，规范正规的医疗机构。医疗机构、医务人员要依法执业，要注重医疗质量和医疗安全。”邢路微表示，美容医疗机构依法执业是监督执法的重点。

北京市卫生健康委综合监督处处长王开斌表示，对于监督执法人员来讲，要以维护医疗安全为前提、维护行业健康发展为前提，在加强监管方面，下一步，北京市卫生健康监督执法机构将联合相关执法机构，加强监督执法力度，严厉打击各种非法医美行为，发动行业自律，严查医美机构资质，同时鼓励社会各界包括媒体监督员对医疗美容进行监督，让求美者能够“放心美”。

专业医美医生缺口大 需要加强合格医美医生培养

“医美行业的主体——医生是个非常重要的角色，而当前医美医生的缺口非常大。”中国整形美容协会面部年轻化分会会长李勤说，“我们希望通过协会的力量，能够开展正规知识的培训，让医生们了解什么是最新的知识、最新的进展、最好的实用技术。我们也非常愿意联合有责任感的这些企业，举办对医美医生的培训，包括从审美到解剖到注射实操技术到并发症预防，心理沟通、摄影技巧等等全方位的培训，让更多的医生能够更快地进入到正规的医疗体系里面来，提高医疗技术水平。”

艾尔建中国企业事务部总经理吴伟农指出，当前医美行业发展存在着一个矛盾，就是不断增长的求美需求与正规合格的医美医生数量严重不足。“今年我们在成都建设了艾尔建第一家创新中心，创新中心的首要任务是帮助行业培养更多的医美医师。”吴伟农认为，医美消费者，医美人群，首先要把自己当做一个患者，以患者的身份，健康人的心态，选择正规的治疗，这样“三正规”才可以惠及医美消费人群，让行业变得更加健康。他还建议消费者通过扫描验真，确认使用的是否正规产品。

医美投诉近5年上升10多倍 建设放心消费的环境刻不容缓

“医美消费需求已经变成我国居民第四大消费需求，医美行业也步入快车道。”中国消费者协会新闻与公共事务部主任任静消费者分析指出，2015年全国消协组织共收到关于医美行业的投诉是483件，2018年全年的投诉统计数据已经达到了5427件，上升了十多倍。2019年上半年，已经达到了3535件。

建设放心消费的环境刻不容缓。任静建议，首先要加强行业自律，希望医美机构依法经营，规范行医，增强责任意识，坚守职业道德。第二方面，建立消费维权机构黑名单，对于消费者反映的一些违反国家相关法律法规、侵害权益的机构，向监管机构进行移送，来维护消费者权益。第三方面，针对医美机构，中消协愿意和媒体、行业机构一起，对公众开展消费教育，让消费者更能够明明白白消费，放心选择。

“要通过权威的科普让广大消费者充分认识到医疗美容和生活美容的区别。”中国整形美容协会政策研究室主任曲晓光建议，应该建立一个“三正规”的平台，把正规的医疗机构都要介绍给广大老百姓，把正规的医生护士介绍给广大的老百姓，把正规的产品介绍给老百姓。针对目前存在的医疗质量问题，曲晓光认为，首先必须要做好科普宣传。第二要加强医疗质量的管理，以评促建、以评促管。第三要积极配合全国各省市自治区卫生监督部门做好打假工作。

伊美尔集团创始人汪永安称：“我们的核心价值观之一就是恰当。我们希望给求美者符合他自身需求的美，而不是多给他去打几支药，多做项目。我们对医疗永远怀着敬畏之心，一定是以安全为前提。”他表示，作为医美机构，伊美尔愿意与政府机构、行业协会、媒体等携手，让越来越多的消费者享受到放心的、正规的、可持续的医美，做好对消费者的科普和教育，帮助大家选良医、用优品，守法经营，真正引导消费者进入以信赖为前提的“放心美”的消费环境中。

医美机构代表“三正规”倡议行动宣誓

医美机构代表签署“三正规”倡议

全面推广“三正规”共识 推动行业正向发展

“为了医美消费者的合法权益，我自愿加入‘三正规’倡议行动，自觉遵守‘三正规’共识的准则，给消费者提供正规的医美机构、正规的医师和正规的产品，并接受来自社会各界的监督，让所有求美者放心医美。”启动会现场，来自全国76家医美机构的代表进行了“三正规”倡议行动宣誓，并在倡议书上签字。

据悉，本次医美信赖先锋行动有两大目标：一是未来三个月内在全国推广“三正规”共识，与15个城市进行联动，带动和影响更多的医疗机构、更多的医生、更多的企业自愿加入到“三正规、放心美”的倡议行动当中，并且能树立行业典范，推动行业正向发展。二是发挥媒体优势，通过全媒体平台传播，向消费者传达“三正规”共识与理念，提高公众安全风险意识，使“三正规”成为消费者选择医美服务的重要参考指标，推动整个行业健康发展。