汪文杰：“互联网+专业” 让患者更便捷、高效地找到医生

人民网北京5月25日电 25日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“关注社会办医可持续发展、聚焦医疗再分配”的专场论坛上，北京长峰医院股份有限公司董事长汪文杰提出，互联网医疗的竞争关键，在于服务患者。

汪文杰谈到，在新冠肺炎疫情防控工作中，互联网医疗得到发展。长峰医院的互联网医疗客户端上，疫情期间增加了1000多名注册医生。除了注册医生增加，在线咨询、在线挂号的患者也增加了不少，这和长峰在线诊疗进入北京市医保目录有密切关系，因为医保惠民、互联网便民，群众对于互联网医疗的接受度越来越高。

汪文杰谈到，下一步长峰医院发力的方向是打通医院的诊疗系统与互联网医疗客户端。“让我们的医百顺连接到医院的HIS系统，我们已经打通了在线预约、在线挂号，慢性病电子病历记录在平台上可以看到、找到，但是我们现在还没有做到完全与HIS系统打通。真正的互联网医疗，一定要做到前后端结合，手机端跟HIS要完全结合，这是我们要做的一个事。”

汪文杰还谈到，互联网医疗要真正做到线上线下融合，特别是对慢性病、对专病的诊疗。“把专病垂直打通，如高血压、糖尿病，以病种建立医生工作室、团队工作室，患者提的一些问题可以由大专家的团队来回答，做到及时回复。我相信未来的竞争是服务的竞争。”

汪文杰说，长峰医院在专科建设方面做得“专”，这么多年坚持以治疗血管瘤作为发展特色。“专”、“垂直”加上“互联网+”的优势，汪文杰相信，未来将能帮助患者更便捷高效地找到他们所需要的医生。