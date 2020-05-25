卢庆国代表：建议配方颗粒集中生产、中药药渣综合利用

中药配方颗粒自2001年开展试点工作以来，历经19年的快速发展，已经成为中医药产业中不可或缺的力量，在今年的全国两会上，全国人大代表、晨光生物科技集团董事长卢庆国围绕提升我国配方颗粒的竞争优势提出了建议。

据介绍，中药配方颗粒在临床上由于其有便于冲服、方便携带的优点，医生和患者都愿意选择、使用，为我国公共卫生事业做出了巨大的贡献。特别是在2015年发布了《中药配方颗粒管理办法》（征求意见稿）后，鼓励企业和研究机构开展中药配方颗粒统一标准的研究，并在2019年首期公示了第一批160种中药配方颗粒标准，将预示着中药配方颗粒产业能够朝着更加规范、更加健康的方向发展。

但就目前的发展现状，卢庆国也分析指出，每个企业生产数百种配方颗粒，会造成无法建立本企业可管控的原料药材种植基地，导致中药原料品质不易把控，原料价格涨跌剧烈；各种配方颗粒生产工艺的研发重复浪费，造成社会资源极大浪费；各生产企业重复生产，导致各配方颗粒品种均无法采用最先进技术、工艺及管理，造成资源浪费；各配方颗粒原料及产品库存居高不下，同样造成社会资源的浪费。

另外，卢庆国称，大量研究表明，中药配方颗粒的药渣中仍然残留有很多没有提取完全的脂溶性的有效成分，例如：丹参中丹参酮类是脂溶性成分，丹参配方颗粒生产工艺中仅用水提取工艺，而致使料渣中剩余了大量的丹参酮类物质；茯苓是临床用量较大品种之一，中药配方颗粒工艺仅仅提取了少量了水溶性成分，尚有60%以上的酸性多糖存在于料渣中；三七料渣中尚有50%左右的三七多糖；甘草料渣中尚有1.6%的多糖、光甘草定、华良姜素等化合物，类似于这一类的品种还有很多。

经过粗略统计，每年产出的中药配方颗粒产量较大的品种，年使用中药材的量近万吨，随着产业的发展，每年使用中药材的量仍不断扩大，药渣产出量也在逐年攀升。但由于目前生产厂家分布在全国各地，不能使药渣集中处理，不仅使药渣难以做到综合利用，各厂家反而需要付费完成药渣处理，造成极大的社会资源浪费。

为此，卢庆国建议国家药品监督管理局在公开标准、统一标准基础上，从政策上鼓励各配方颗粒品种生产流通；出台政策鼓励每个生产企业依据自身实力，选几种最擅长的中药颗粒产品。从原料基地建设，到生产工艺的研究、管理提升及产品销售，做大做强；出台相关鼓励政策支持中药配方颗粒企业将药渣做好分类，并进行综合利用研究，同时出台鼓励在医药、食品、饲料等行业应用政策，减少不必要制约规定。