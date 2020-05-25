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洗牙不同于牙齿美白

2020年05月25日09:40 来源：海南日报

很多人去医院洗牙，都会要求“医生把我的牙齿洗白一点”，其实，洗牙和牙齿美白不是一回事！

人们俗称的“洗牙”，医学术语称为“龈上洁治术”。所谓“洁”，就是去掉牙面的细菌、牙石、色素等牙垢；而“治”则指它是防治牙周病的基本方法之一。 洗牙的主要目是为了维护牙周健康，防治口腔疾病。洗牙可以清除牙齿表面的咖啡渍、茶渍和烟渍以及日积月累的牙结石，所以看起来会更洁白。

只靠单纯的洗牙不能达到美白牙齿的目的，洗牙只是还原牙齿本色，但牙齿美白属于专业美白技术，可以有效提高牙齿颜色的美白色阶。如果进行洗牙之后，仍然觉得牙齿泛着微黄、不够亮白的话，可以进一步考虑专业的牙齿美白技术。

日常刷牙只能清洁牙面的一部分，即使搭配使用牙线、间隙刷等，也不能清洁牙面的全部。菌斑和食物残渣等在一定时间发生矿化就会形成牙石，刷牙就不能去除，所以定期洁牙是有必要的。大量研究已经证明，在保持良好自我口腔健康维护的基础上，定期洁牙是维持牙周健康、预防龈炎和牙周炎发生的重要措施。

若有爱喝茶、喝咖啡、饮料、抽烟等习惯以及患有牙周疾病的人士，建议每半年左右到正规医院洁牙一次；无以上习惯、牙齿较为健康的人士，建议每一年左右到正规医院洁牙一次。

(责编：李轶群、许晓华)


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