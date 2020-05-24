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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

傅海曙：加大医美行业违法成本 维护健康市场环境

2020年05月24日20:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电 2020年5月由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医疗美容规范化发展”的圆桌论坛上，瑞丽医美创始人董事长傅海曙发言时表示，应该加强监管，完善制度，加大医美行业违法成本，净化市场环境。

傅海曙认为，医美行业的非法行医问题是一个一直困扰行业发展的问题，不仅仅存在于国内，国外也有类似的情况。根据国外的相关经验，医美行业非法行医的行为处罚很重，违法成本很高，这也是国外经历过医美行业乱象后一步一步完善法规之后慢慢建立的机制。

同时傅海曙还表示，一些小诊所、黑诊所逃避监管的手段也很多，成为监管上的漏洞。他希望，在监管上不仅要加强对规模以上的医美机构加强监管，还应给加大对小诊所、黑诊所的打击力度，净化市场环境，让正规的医美机构能够在健康的市场环境下长久发展。

(责编：李轶群、许晓华)


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