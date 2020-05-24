尹川：数字化打破医疗边界

人民网北京5月24日电 24日，安想智慧医疗信息技术有限公司代理CEO尹川做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，尹川提出，推进智慧医疗建设有两个关键点，一是将信息数据化，二是通过数据化的信息手段打破医疗边界。

尹川介绍，在疫情发生的第一时间，安想医疗针对新冠肺炎的特点，对医院感染管理系统进行了升级改造。“依据病人不同的体征和状态，决定采取怎样的预约、分诊和处理流程非常重要。”尹川表示，这需要在智慧医疗建设过程中强调以电子病例为中心进行支撑。

在推进电子病例建设方面，尹川透露，安想医疗正在通过病例数据针对新冠肺炎疫情进行详细分析。“疫情防治过程中，产生了用药数据、不同年龄段患者愈后数据等大量有价值的医疗信息”，尹川认为，这些数据将对后续科研形成巨大支持。

“作为信息化厂商，我们也全力参与了一线医疗救治。”尹川解释说，武汉是当时疫情的风暴眼，亟需医疗资源补充。为此安想医疗与人民网合作进行了远程会诊项目的尝试。“我们能够让全国各地的医生支持武汉的医生，帮助他们对重症、疑难杂症还有综合性疾病的病人进行远程会诊。“其实一线的医护人员当时也面对着很大的压力。”尹川表示，在疫情中后期，远程医疗还能为一线医务工作者进行心理疏导。

在被问及大数据、人工智能在智慧医院建设方面的助益时，尹川举例道，安想医疗参与打造的中国肿瘤规范化诊疗平台，通过信息化和大数据的手段，将肿瘤诊疗规范和历史诊断数据转换成可执行、好执行、易管控的软件平台，实现提升基层诊疗水平、规范化癌症诊疗、减少过度治疗及治疗不足情况的发生、降低医保负担的目标。而医废解决方案则整合了云、大、物、移、智等关键技术，实现对医疗废弃物的全流程信息化监管，并且能够预警和追溯，确保医疗废弃物院内转运安全。

尹川总结认为，智慧医疗与医院信息化的推进离不开关键两点，一是将医疗信息数据化、结构化，这将为之后的科研与数据应用打下基础；二是通过信息化的远程技术打破医疗边界，把不同空间的医疗资源与病人相匹配。