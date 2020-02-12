疫情监控云屏，让科学防治到基层

新冠疫情爆发以来，来自社会各界的涓涓爱心汇聚强大抗“疫”力量，不断支援着抗“疫”一线。AI党建云也利用“代码武器”积极行动，第一时间推出了面向县级政府的公益产品“疫情监控云屏”。截止目前，全国已有超过1000个县、市正通过免费使用“疫情监控云屏”，来防控疫情。

（疫情监控云屏效果图）

数据可视，简单易用

疫情监控云屏通过云端部署，实现大数据视图的独立化、灵活化、智能化，适用于全国疫情播报、本地疫情公示、防控工作公示、政策资讯宣传、疫情快速辟谣等多种场景，为用户提供更便捷、更灵活疫情展现选择，帮助用户实现疫情工作的可视化转换，一图懂所有，一屏分“秋色”。

目前疫情监控云屏针对不同单位需求，共研发了5个主题模板。用户无需懂代码、知设计，直接进行可视化编辑，10分钟内完成对零散疫情数据的可视化、数据化处理，一张疫情监控展示大屏直接生成。一个云屏链接发送，手机、电脑、大屏三端都可轮播、可宣展。非常适合政府单位，特别是有宣传、公示需求的单位使用。

专属定制，智能监控

疫情动态时刻牵动着每个中国人的心，而疫情监控云屏可以针对疫情的整体形势，实时抓取权威的疫情数据和动态信息，进行数据化和可视化展示，为各级单位的疫情防控提供了强大的信息保障。

针对不同的疫情防控需求，云屏本地疫情模块支持高度化的自定义。它更像一个自助式的数据大屏，大到全国级的疫情最新数据，小到每人每天的流动数据，都可以由用户自定义修改展示。

一位政府工作人员表示：“疫情监控云屏最强大的就是它的自定义功能，可以满足我们单位不同的展示需求，比如多级展示重点下辖区域疫情、本地疫情趋势分析、本地信息公告等等。有了疫情监控云屏，实时全面掌握疫情动态、直观宣传公示疫情政策的工作痛点都有了有效解决。”

疫情就是命令，防控就是责任！各级政府单位和相关企业现在扫描下方二维码，即可申请免费开通使用至疫情结束。这场共同战“疫”，AI党建云将始终在线，让科学防治到基层，让精准施策到个人。