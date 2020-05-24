王斐：建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统

人民网北京5月24日电 24日，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副调研员王斐做客由人民网·人民健康主办的 “健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，王斐表示，新冠肺炎疫情期间，智慧医院和互联网医院在应对疫情、满足人民群众就医需求等方面发挥了重要作用。后疫情时代，政府部门也对智慧医院建设提出新的要求——建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

主题论坛上，王斐肯定了智慧医院和互联网医院，包括人工智能、大数据等技术在此次疫情期间发挥的积极作用。他介绍谈到，2018年，国家卫健委出台了《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》及《远程医疗服务管理规范（试行）》等一系列规定，为我国互联网医院、互联网诊疗的发展明确了路径，也为此次疫情期间互联网医疗发挥作用提供了基础。

王斐表示，随着我国进入后疫情时代，政府部门也对互联网医院和智慧医院的建设提出了新的要求。今年5月21日，国家卫健委发布《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》，其中明确提出，建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

“比如其中提到的推广面向患者端的医疗数据共享应用，就是通过数据共享的手段，将患者的所有公共卫生与医疗服务的相关信息融合起来，形成电子医疗健康档案。一方面患者可以随时随地进行自主查阅，另一方面不同医疗机构之间也可以分级授权，读取患者的医疗健康信息，以此打破信息孤岛和信息不对称的问题，减少患者就医时不必要的麻烦，提高就医满意度。”王斐进一步举例解释道。

在主题论坛上，王斐同时提出，经过此次疫情，人工智能、大数据等技术未来将在传染病疫情防控方面发挥更大的作用，特别是疾病的监测预警、医疗资源的指挥调度以及诊疗数据分析等方面。