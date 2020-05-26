“互联网+医疗”：打破信息孤岛为患者提供更优质的医疗服务

人民网北京5月26日电 如今，提起互联网医疗，已不是什么新鲜词汇。为了不断推动和加强全民健康信息化建设，近年来，国家卫健委出台了一系列相关指导文件，强化顶层设计，夯实全民健康信息化建设的基础。

伴随着各地竞相开设互联网医院，互联网医疗为全民健康信息化建设插上了腾飞的翅膀，其触角已经伸到乡镇，乃至村级卫生室。

因地制宜发展“互联网+医疗”

全民健康信息化建设，需大力推进互联网与医疗健康融合。据了解，各地都在因地制宜，采取相应措施推进“互联网+医疗”信息化建设。

山东省通过“互联网+医疗健康”百日行动，围绕看病就医流程遴选出30条切口小、见效快的惠民便民措施，进行全省总动员，促进卫生健康服务转型升级。

山东第一医科附属省立医院是山东省首批三家省卫健委认定的互联网医院之一。该院副院长孙志坚介绍，互联网医院以实体网络诊室为主体，采用线上发展全方位的理论方式，按照国家相关规定，主要开展常见病和慢性病复诊、检查、预约、调审服务，及特殊的专科药学、检验、营养等网上咨询服务。

孙志坚表示，“互联网+医疗”的有效结合，可以促进互联网医院的建设，为推进分级诊疗增加了渠道和方法，可以最大限度发挥综合性医院的专科优势。而且，还可以通过多学科会诊诊疗，可对患者制定个体化精准治疗方案，提高诊疗效率和患者满意度。

除了山东，全国各地都在加快发展“互联网+医疗”。甘肃、宁夏等地不断扩大互联网医院覆盖面，大力拓展便民惠民应用领域。甘肃已建成全省统一、互联互通、数据共享、功能完善的远程医疗信息平台，实现省市县乡村五级医疗机构电子健康卡全面覆盖；吉林批量生产居民健康卡，实现健康二维码、医保结算码、支付二维码等多码融合应用；疫情期间，天津鼓励全市医师在线为全国群众提供免费义诊服务；杭州在全国较早推出“健康码”，运用数字赋能加强疫情防控。

大数据应用打破医院“围墙”

互联网医疗提供惠民服务的同时，在大数据应用及慢病管理方面也大有作为。广东省作为“互联网+医疗健康”典型示范省份，坚持抓基层、抓平台、抓数据、抓安全，实现“四轮驱动”。统筹建设省市两级全民健康平台，实现两级平台全联通，三千多家医疗机构实现了互联互通，建设基层医疗卫生机构管理信息系统和远程医疗平台，覆盖省市县乡各级医疗机构。

疫情发生以来，钟南山院士曾“上线”广东省远程医疗平台，为重症患者远程会诊。在远程会诊平台上，广州、深圳、珠海等多地的专家集结在一起，以视讯通话的形式开展联合会诊、远程病例讨论会，为救治重症、危重症患者和处理临床棘手问题，在特殊时期争取了宝贵的时间。

“互联网医疗除了在远程医疗方面效果显著，还能为患者提供完善的院外照护体系。”医联副总裁彭曦丹做客人民网·人民健康时表示，利用好信息技术不受地域空间限制的优势，互联网医疗在慢病管理领域方面，可为社会创造更大价值。

“互联网+医疗”的优势是把医疗体系中的各个环节、各个链条打通，实现数据共享、资源共享。业界专家认为，互联网医疗“推翻”了实体医院的围墙，将医院的服务能力拓展延伸，使更多的群体享受到更好、更专业的医疗服务。

推进“三位一体”智慧医院建设

随着我国进入后疫情时代，“互联网+医疗”迎来向智慧医疗转变的新契机。今年5月21日，为持续巩固疫情防控成果和改善医疗服务，加快推进线上线下一体化的医疗服务新模式，不断增强人民群众就医获得感，国家卫健委发布了《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》。

通知明确指出，要创新建设完善智慧医院系统。总结医院信息化建设实践，充分发挥信息技术在现代医院建设管理中的重要作用，通过“智慧服务”“电子病历”“智慧管理”建设，构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副调研员王斐在人民网·人民健康主办的“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上表示，建设“三位一体”的智慧医院系统，就是要形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式，为患者提供更优质的医疗服务。

“要通过数据共享的手段，将患者的所有公共卫生与医疗服务的相关信息融合起来，形成电子医疗健康档案，推广面向患者端的医疗数据共享应用。”王斐表示，这样，一方面患者可以随时随地进行自主查阅；另一方面，不同医疗机构之间也可以分级授权，读取患者医疗健康信息，打破信息孤岛和信息不对称的问题，减少患者就医时不必要的麻烦，提高就医满意度。