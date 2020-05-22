非洲蝙蝠身上 潜伏7种新冠病毒

新华社电 英媒称，研究人员在加蓬蝙蝠体内发现了七种新型冠状病毒，但是尚不清楚病毒是否会溢出到人类身上并引起类似于新冠肺炎的瘟疫。

据英国《新科学家》周刊网站5月18日报道，人们已知冠状病毒可以从蝙蝠跨物种寄宿到人类，并引起严重疾病。迄今发现的蝙蝠体内的冠状病毒绝大部分是在亚洲蝙蝠体内发现的，但是现在也发现越来越多的非洲蝙蝠也携带冠状病毒。

加蓬弗朗斯维尔国际医学研究中心的盖尔·马甘加及其同事最近检测了1000多只生活在全国各地洞穴中的蝙蝠，发现18只蝙蝠携带冠状病毒。基因排序显示其中七种冠状病毒是新型病毒，全部是在食虫的蹄蝠科蝙蝠体内发现的。

这些新型病毒中有5种与一种已知的冠状病毒是近亲，即人类冠状病毒229E，这种病毒至少从上世纪60年代就开始在人类传播，但是通常只引起轻微的感冒症状。

加蓬有捕食蝙蝠的传统，但是4月3日加蓬政府出台命令，禁止食用和出售蝙蝠，防止病毒发生跨物种传播。