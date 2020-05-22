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全国人大代表顾晋：建立紧密型医联体 打通“最后一公里”

2020年05月22日07:34 来源：北京青年报

如何让大医院带动社区医疗服务体系，让老百姓“小病”不用再挤大医院就诊，切实解决看病难问题？对此，全国人大代表、北京大学肿瘤医院主任医师、教授、北京大学首钢医院院长顾晋建议：大医院与社区医院之间应该建立紧密型医联体，这在做好分级诊疗、打通看病难“最后一公里”的问题上有非常重要的作用。

目前，医院和社区卫生服务中心只有比较松散的联系。顾晋表示，三级医院和社区卫生服务中心隶属于不同的行政区划，医院隶属于市级，而社区卫生服务中心隶属于区级。这种划分造成信息难以联通，人员也不能按需调动。尽管一直号召建立医联体，但医院和社区卫生服务中心实质上是各自独立运作，很难达到步调一致、协调统一的要求。

顾晋所在的北京大学首钢医院下辖4个社区卫生服务中心、5个社区卫生服务站，这些机构都隶属于首钢医院，人财物统一管理，自然而然形成了紧密型医联体。“社区卫生服务中心人员可以直接从三级医院调配。社区医院遇到了医疗物资短缺问题，由医院统一支持和保障。”顾晋说，三级医院直接与社区卫生服务中心联动，形成紧密型医联体，具有很大优势。所以在此次两会上提出建议，大医院与社区医院之间应该建立紧密型医联体。

在人才吸纳与储备上，顾晋认为，首先要打破目前市属和区属的医疗机构财政、人员在行政隶属上的壁垒。“比如，县乡两级的医疗机构，采用‘县招乡用’的模式，由县里统一招聘医务人员外派到乡一级的医疗机构工作，这样在人员调配上就能形成一体化。”顾晋说，随着全科医生培养的加强，市区医院关系的进一步理顺，相信形成紧密型医联体并不困难。

此外，在信息架构上，应搭建三级医院和社区的信息平台，形成紧密的信息联系后，人员编制也都隶属三级医院。

这次疫情的发生，也极大推进了互联网医疗的应用。“疫情进一步催化了互联网医疗的普及和改革，对患者的咨询、信息沟通等方面都有很大进步，可以弥补一定医疗需求。”顾晋认为，互联网医疗可以继续完善体系，术后的健康指导、远程回访等都可以用互联网医疗代替。

文/本报记者 蒲长廷

(责编：许晓华、李轶群)


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