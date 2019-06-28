AI辅助决策 中国结直肠癌肿瘤规范化诊疗平台发布

6月27日，中国农工民主党中央医卫委、中国抗癌协会大肠癌专委会、北京大学首钢医院、安想（平安联想）智慧医疗在中国农工民主党中央机关共同发布“中国结直肠癌肿瘤规范化诊疗平台”。该平台以结直肠癌诊疗为核心场景，将“结直肠癌诊疗规范”进行系统化、结构化处理，充分结合医疗机构现有信息化系统，旨在提升医务人员诊疗规范化水平、减少诊疗过程中的不规范行为，助力肿瘤诊疗规范化。

多方合力 中国结直肠癌肿瘤规范化诊疗平台落地

2019年1月，国家癌症中心发布了最新一期的全国癌症统计数据，显示在我国平均每分钟有7.5个人被确诊为癌症，恶性肿瘤已经毫无疑问成为“国民杀手”。中国农工民主党中央参政议政部部长王素芳在致辞中表示，中国结直肠癌肿瘤规范化诊疗平台的成功上线运行，不仅标志着北京大学首钢医院的结直肠癌诊疗管理全面纳入信息化时代，也标志着我们在整体推动肿瘤规范化诊疗道路上向前迈出了坚实的一步。

国家卫生健康主管部门历来十分重视肿瘤的规范化诊疗工作，发布会现场，国家卫生健康委员会医政医管局医疗管理处处长李大川指出，中国结直肠癌肿瘤规范化诊疗平台发布意义非常重大，它发挥了信息化的作用，推动肿瘤规范化诊疗落地。

中国农工民主党中央医疗卫生工作委员会副主任委员、中国抗癌协会常务理事兼科普宣传部部长支修益在演讲中表示，平台广泛实施后，势必促进一线肿瘤医疗人才的规范化诊疗，最终达到患者获益，社会获益，民族发展获益的多赢局面。

中国农工民主党中央医卫委主任、北京大学首钢医院院长顾晋介绍，2018年中国农工民主党中央医卫委会同中国抗癌协会大肠癌专委会、安想智慧医疗签署战略合作协议。通过升级医疗机构现有信息系统，将“癌症诊疗规范”在医疗机构通过信息化手段落地，迄今为止已在北京大学首钢医院成功上线。平台上线后，将在规范化检查、规范化治疗、规范化病历及诊疗方案推荐上，为医生提供帮助，从而有效提升患者五年生存率。

安想智慧医疗CEO林林表示，安想智慧医疗作为平安集团科技成员企业，前身为联想智慧医疗，专注于中国医疗信息化，我们的目标是通过信息化的技术手段，将复杂的难以执行的肿瘤诊疗规范转换成流程和规则，帮助医生更好的理解和使用。后续通过在广大基层医疗机构的落地，实现至少9亿人群的覆盖。

AI赋能基层 整体提高中国肿瘤诊疗水平

据安想智慧医疗副总裁尹川介绍，肿瘤规范化诊疗，当前已经实现了在规范化诊断、规范化治疗、智能临床辅助决策、肿瘤患者360度视图上的成功应用。在此基础之上，安想智慧医疗将构建利用循证医学为基础的支持更多癌种的肿瘤规范化平台，发挥大数据、人工智能等技术的辅助决策作用，提高我国肿瘤诊疗的规范化程度。

中国结直肠癌肿瘤规范化诊疗平台在北京大学首钢医院上线后，将在我国甘肃、贵州等地区进行规模化覆盖试点，尝试在省级医保等相关部门的支持配合下，推动中国肿瘤规范化诊疗平台落地，有效规范我国广大区域基层医院的肿瘤诊疗行为。

顾晋在接受媒体专访时表示，恶性肿瘤是严重威胁健康的疾病，在临床当中发现，我们的诊疗存在很多不规范的问题。尽管现在有很多诊疗指南，但肿瘤的规范化诊疗非常复杂，单凭教育难以完成，特别是基层的医生，很多并不能真正掌握和落实诊疗规范。因此，必须把指南规范这样的“圣经”变成指导临床实践的“法律”，只有法律才能起到约束作用，圣经都是道德层面的约束。“我们想在全国县级以上的医院推广肿瘤规范化诊疗平台，全国的一共有6000多家县医院，汇集9亿的病人，如果这些地方治疗都可以规范的话，那我们整个国家的诊疗水平都会提高。”

林林表示，通过规范化平台的辅助决策的赋能基层医生，希望整体提高我国结直肠癌诊疗水平，力争使得五年生存率提高至50%以上。同时，他表示，结直肠癌是在中国的第四大癌种，如果能够覆盖前10大癌种，就能覆盖中国80%的癌症病人。未来，安想智慧医疗还将与中国农工民主党、中国抗癌协会、北京大学首钢医院等密切合作，积极探索其他恶性肿瘤的规范化平台的建设，共同为总体癌症的五年生存率提高15%的目标奋斗。（赵敬菡）