推动构建人类卫生健康共同体

新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给世界人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。习近平主席强调：“中国将秉持人类命运共同体理念，为全球疫情防控分享经验，提供力所能及的支持，同各国一道促进全球公共卫生事业发展，构建人类卫生健康共同体。”面对新冠肺炎这一全人类的共同危机，没有任何一个国家可以独善其身，国际社会比以往任何时候都更需要团结和合作，合力构建人类卫生健康共同体。

构建人类卫生健康共同体，是构建人类命运共同体的有机组成部分。冷战结束后，全球范围的传统安全问题相对得到缓解，公共健康安全等非传统安全问题凸显。近20年来，人类社会经历了甲型H1N1流感、中东呼吸综合征、埃博拉疫情、寨卡疫情等数次重大疫情冲击。传染性疾病的蔓延等公共卫生安全问题具有扩散跨国性、威胁普遍性、治理多国性等非传统特征，每一次突发疫情都给全球公共卫生安全带来严峻考验。此外，一些高发性疾病如心脏病、中风、癌症等也威胁着人类的健康和生命。疾病、疫病对人类健康的威胁，没有哪个国家能够独自应对。人类在健康问题上命运与共，构建人类卫生健康共同体符合世界各国人民的共同追求。

人类社会从农业社会发展到工业社会，虽然社会发展水平不断提高、人类自我保护能力大大增强，但面对未知的新型传染性疾病时，还是会暴露出各种脆弱性。研究表明，目前在世界流行的疾病不少于22种。当今世界，交通物流便利发达、人员流动迅速快捷，传染性疾病更容易在世界范围传播，没有任何一个国家能够独自应对重大传染性疾病。习近平主席强调：“国际社会应当加紧行动起来，有效开展联防联控国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力。”这次疫情再次凸显构建人类卫生健康共同体的紧迫性。可以说，形成疾病、传染病防治的共商共建共享机制，是人类应对卫生健康威胁的必然选择。

人类社会在健康问题上已经开展了卓有成效的合作。二战后，在联合国框架下，为“使全世界人民获得尽可能高水平的健康”，世界卫生组织正式成立。如今，面对高传染性、高致死率的重大突发疫情，世界各国可以迅速结成卫生健康共同体。仅2014年—2015年抗击第一轮埃博拉疫情期间，全球就有数万名科学家、研究人员、志愿者和众多药品及医疗物资生产商参与，全球联手防控埃博拉疫情取得了较好效果。而对癌症、艾滋病、白血病、阿尔茨海默症等疾病，各国也在加强共同研发、共同攻关。在我国疫情最严重的时候，170多个国家领导人、40多个国际和地区组织负责人以电话、信函、声明等方式对我国表示慰问和支持，多国给予我国医疗物资援助。同时，我国以负责任大国态度向多国提供防疫物资、派遣医疗专家，并加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。各国在世界卫生组织支持下加强信息沟通、政策协调、行动配合，团结一致抗击疫情，为构建人类卫生健康共同体提供了实践基础。

（作者分别为中国通用技术（集团）控股有限责任公司医药医疗健康事业部总经理、中央党校（国家行政学院）教授）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 09 版）