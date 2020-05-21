申昆玲：规范儿童抗病毒治疗合理用药， 推动儿科循证医学研究

人民网北京5月21日电 20日，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、中华医学会儿科学分会名誉主任委员、国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院主任医师申昆玲做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”的专场论坛上，申昆玲表示，对于病毒感染性疾病，尤其是儿童患者，抗病毒治疗要尽早，另外，在后疫情时代，需要进一步规范儿童抗病毒治疗合理用药，推动儿科抗病毒药物相关循证医学研究的开展。

疫情期间，申昆玲等牵头编写了中英文版的《儿童新型冠状病毒感染诊断、治疗和预防专家共识》，其中提到，儿童新型冠状病毒感染多为家庭聚集性发病，与成人相比患者相对较少且临床表现较轻，部分患儿出现气管炎、肺炎和消化道症状。鉴于儿童免疫系统发育尚不完善，临床症状不明显且病程进展快，所以一定要注意危重症病例的早期识别。目前，新型冠状病毒感染尚无特效抗病毒药物。虽然一些药物正在开展成人病例的临床试验或正在试用，由于儿童作为一个特殊的人群且儿童感染病例临床表现较轻，考虑到药物的毒副作用和潜在的健康风险，若没有明确有效的循证医学证据，不建议在儿童病例中推广应用。结合中国使用干扰素治疗儿童毛细支气管炎、病毒性肺炎、急性上呼吸道感染、手足口病及SARS等病毒感染性疾病的临床研究及临床实践，考虑到在感染早期病毒快速复制的部位是上呼吸道，对于新型冠状病毒感染患儿可给予干扰素喷雾或雾化进行局部治疗，尽早使用可有助于减轻症状、缩短病程。

“马上复学复课了，由于孩子自我防护能力比较差，学校、幼儿园的管理非常重要，近距离接触可以导致新冠病毒的传播，建议学校可以适当加宽课桌间距，积极做好病毒感染性疾病的预防是疫情防治的关键。”申昆玲进一步指出，对于病毒性感染性疾病，抗病毒治疗一定要尽早，干扰素这类广谱抗病毒药物还能在一定程度上提高人体固有免疫，并且干扰素的早期使用在临床救治过程中也显示了较好的疗效和安全性，希望以后能开展更多的临床研究来进一步验证。