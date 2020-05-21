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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

刘瀚旻：关口前移 进一步加强合理用药

2020年05月21日15:54 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月21日电 20日，四川大学华西第二医院院长刘瀚旻做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”的专场论坛上，刘瀚旻表示后疫情时代应进一步加强抗病毒治疗的合理用药，同时将病毒感染性疾病的防治关口前移，积极做好疾病预防培训教育和管理工作，将有助于保护全国人民尤其是儿童的生命健康。

刘瀚旻表示，合理化用药一直是医院管理的重要主题。在此次新冠肺炎疫情中，四川大学华西第二医院对药品的监控和管理要求进行了进一步升级，缩短了药品库存调整周期，根据处方和库存变化对药品使用频率进行动态监控。在药品的合理化应用制度上设置了预警前移，在医生进行药品处方时增加预警，以尽量减少不合理用药现象的发生。

刘瀚旻进一步表示，在新冠病毒这样的新型病毒来袭的时候，医院要鼓励医生开展抗病毒治疗疗效及药物安全性的临床观察，同时适度规范开展“超说明书用药”的研究，以进一步总结和积累药物合理用药经验。在抗病毒药物的运用过程中要遵循“5R原则”，即合适的病人（Right Patient）、合适的药物（Right Medication）、合适的剂量（Right Dose）、合适的时间（Right Time）、合适的给药途径（Right Route）。后疫情时代，应进一步规范抗病毒药物在儿科的使用，丰富和完善合理用药的管理体系。

(责编：许晓华、李轶群)


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