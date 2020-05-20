全国学生营养日：您家孩子吃对了吗？

5月20日是全国学生营养日。与成年人相比，中小学生身体生长发育较快，对能量和营养的需要量相对较高，儿童时期营养状况会影响人一生的健康。如今，生活水平提高了，您家孩子的营养是否也跟上了？日常饮食是否吃对了呢？

当前，孩子面临的营养问题主要包括超重肥胖、多种营养不良现象、高血压、糖尿病低龄化等。

肥胖

肥胖不仅会对孩子的身体发育造成严重影响，而且还将增加成年后肥胖相关慢性病的发病风险，如高血压、糖尿病、儿童期至成年期持续肥胖等疾病。此外，肥胖还会影响儿童青春期发育，危害呼吸系统及骨骼，对心理、行为、认知及智力产生不良影响，并诱发非酒精性脂肪性肝病、癌症等。

为避免肥胖，孩子的饮食要具有多样性，并以谷类为主。做到每天吃水果蔬菜，常吃奶类、豆类及豆制品；经常吃适量的鱼禽蛋瘦肉，少吃肥肉和荤油等，烹饪时可以把煎、炒、炸等烹调方法改成蒸、煮、炖和凉拌。此外，家长应每周为其测量一次体重，增加孩子的户外活动时间。

营养不良

营养不良主要表现为消瘦、生长迟缓和低体重。除了遗传、疾病等因素，儿童营养不良大多是由于不健康的饮食行为所致，比如不爱吃富含蛋白质的肉类、蛋类、奶制品等。

家长可以告诉孩子均衡饮食的好处以及挑食的害处，并保证孩子每天优质蛋白质的摄入，比如蛋类、奶制品、豆制品、肉类、鱼类等。在烹调这些食物时，可以搭配孩子喜欢的食物或调料，装进漂亮的餐具里，切小一点，方便食用。

微量元素缺乏

在学龄前的儿童中，缺铁性贫血症状也较为常见。长期铁质摄取不足或吸收不良等，都有可能造成缺铁性贫血。儿童生长发育快，需要更多营养，若不重视摄入富含铁的食物，容易发生缺铁性贫血，表现为面色苍白、精神不振、烦躁等。

预防缺铁性贫血应注意合理饮食。补铁主要依靠动物性食物中的血红素铁，比如红肉、动物肝脏。同时，家长可以给孩子多吃一些富含维生素C的果蔬，如青椒、鲜枣、猕猴桃、柑橘等。