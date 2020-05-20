儿童性教育越早越好, 教会孩子对性侵说“不”

生活中最容易受到侵犯的孩子往往具有顺从、尊重他人等性格，他们可能是来自不幸或破碎家庭的孩子，可能更渴望被关注和关爱。遭受性侵的孩子会表现出或多或少的行为症状，他们可能会学习成绩明显下降、抑郁、焦虑、抗拒某个地方或某个人，表现出好斗或自我伤害，有的孩子也可能不会表现出外在行为。因为孩子“很难说明自己受伤的部位”，如果孩子的隐私部位或任何身体部位出现家长不知道原因的伤痕、体液一定要留心，不论轻重请一定要重视。

3岁以下儿童表达能力有限，还不能准确地使用“欺负”“难受”等词语来表达，这个时期的孩子更需要家长留心观察他们的表现，包括身体的伤痕和行为变化。这些改变不一定来自性侵，也可能来自虐待，同样需要严肃对待。记住，“N号房”事件中最小的受害者只有1岁，坏人从不嫌弃孩子太小，所以家长千万不要觉得性教育太早，性教育的本质是一种爱的教育，做好早期性教育也不会引起孩子性早熟。

1.在幼儿时期，父母就可以教孩子认识生殖器，就像认识其他身体部位一样，这虽然是私密的，但并不是私密到完全不能谈论。比如教会孩子明白哪里是“阴茎”“阴部”“乳房”等。不要等待孩子主动发问，家长们可在合适时机主动去和孩子正常交流、正确引导和教育，教会孩子拒绝他人触碰背心和短裤覆盖的部位。

2.告诉孩子什么是危险触碰，面对危险触碰时要大声说“不”。

3.告诉孩子哪些身体部位是隐私部位，任何人都没有权利在非正常医疗需求外触摸他们的身体，同时孩子们也应学会尊重他人的隐私，不要去触碰他人的隐私部位。

4.从小给孩子灌输，在孩子和父母之间没有秘密，他们应该轻松和爸爸妈妈谈论任何事情一一好的或坏的，有趣的或悲伤的，容易的或困难的。

5.留心那些喜欢给孩子特别礼物或玩具的成年人，或者那些想单独带你的孩子去“特别郊游”或参加“特别活动”的成年人。

6.随着孩子年龄増长，在家里创造一个可以轻松讨论性话题的环境。利用新闻和公开披露的儿童性侵犯案件来讨论安全问题，并嘱咐孩子应经常告诉爸爸妈妈谁在性方面占了他们的便宜。

7.如果你的孩子透露了任何被性侵犯的历史，请仔细倾听，并认真对待他或她的倾诉。孩子们常常被误认为是在撒谎，尤其是当亲朋好友作为罪犯牵连进来时。一旦孩子有被性侵的可能，建议带孩子去找儿科医生检查，并第一时间报案。如果你不干预，侵犯可能会继续，孩子可能会认为家里不安全、爸爸妈妈也无法帮助他们。

8.支持你的孩子，让他/她知道自己不需要为被性侵犯负责。

9.带孩子到医院检査，以确保孩子的身体健康没有受到性侵犯影响。

10.大多数遭性侵孩子和他们的家庭也需要专业的心理咨询来帮助度过磨难。医生会充分保护孩子、包括整个家庭的隐私。所以，如果需要请及时向心理医生求助。

另外，关于儿童性侵，还有两条认知误区必须澄清：

1.只有和儿童发生实质的性关系才算性侵犯吗?不是。儿童性侵犯包括与儿童的任何性行为、包括与生殖器接触或非接触的活动，比如向儿童展示色情图像、拍摄儿童色情照片和视频等；以及要求儿童用自己的任何身体部位接触性侵犯的隐私部位。

2.被侵犯是因为孩子打扮得太美丽吗？不是。禽兽面对弱者永远是禽兽，被侵犯的人没有错，犯错的是性侵犯者，该负责的还是性侵犯者。