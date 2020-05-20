标本兼治才能止咳定喘

支气管哮喘是一种古老的疾病。中国最早的字典《说文解字》中就对“哮”字有专门的解释，“豕驚聲也”，就是猪受惊时候的叫声。中医则称之为“哮病”，是一种发作性的痰鸣气喘疾患。中医认为哮病的发生，为宿痰内伏于肺（夙根），每因外感、饮食、情志、劳倦等诱因而引触，以致痰阻气道，肺气上逆，肺失宣降，气道挛急而发作哮喘。

“哮”与“喘”有所不同

哮喘的临床表现有喘息、咳嗽伴呼吸困难。哮病发作时，病人喉咙中有哮鸣声，呼吸气促困难，严重时喘息不能平卧。因此，中医认为哮病最重要的特征是伴有哮鸣音的呼吸困难，就是既有“哮”又有“喘”。

“哮”和“喘”既有共同点，又有异同点。“喘”在《说文解字》中解释为“疾息也”，就是由于呼吸困难而快速的呼吸运动。可见“哮”和“喘”共同点在于都有呼吸困难；区别在于“哮”指声响言，喉中哮鸣有声，是一种反复发作的独立性疾病。哮必兼喘。“喘”指气息，为呼吸急促困难，是多种肺系急慢性疾病的一个症状。喘未必兼哮。

发作时治标、平时治本

中医治疗哮病的思路主要是根据病因、病机来进行“辨证论治”的。哮病发作时治标、平时治本是治疗本病的首要原则。分不同时期进行辨证论治。发作期需攻邪为主，治标需分寒热，寒痰宜温化宣肺，热痰当清化肃肺；缓解期治本为主，当分阴阳，阳气虚者应予温补，阴虚者则予滋养，分别采用补肺、健脾、益肾等法，以达到减轻、减少或控制其发作的目的。

俗语有云“内不治喘”，但其实古代医家在实践中总结出许多治疗哮喘的有效方剂，如射干麻黄汤、小青龙汤、定喘汤等，均对哮喘发作期有较好的治疗作用。近代随着对疾病认识的加深以及中药药理学的发展，出现了针对疾病治疗的中医处方。例如已故老中医祝谌予先生治疗过敏的经验方“祝氏过敏煎”，在治疗支气管哮喘发作方面收到满意的效果。

目前对于支气管哮喘的治疗应以中西医结合治疗为主。急性期主要是针对发病原因进行治疗，以缓解症状为主；缓解期以预防和控制为主，常用中药汤药加吸入西药的联合治疗方案，根据不同情况加以针灸、穴贴等进行辅助治疗，以期尽快缓解症状，减少发作次数。

酸梅汤有一定预防作用

小儿哮喘病的发作与过敏及感染关系密切，因此预防与治疗同等重要。预防方面需要注意在春、秋花粉季佩戴口罩，防止接触花粉类过敏原。应定期进行过敏原筛查，掌握过敏原动态变化。有宠物毛发过敏的患儿，应注意尽可能避免接触宠物。平时夜间发作的小儿哮喘病患者应注意床上用品的清洁除螨，防止螨虫造成支气管哮喘发作。除此以外，还应该注意适当增减衣物，预防呼吸道感染诱发哮喘发作。治疗方面，因小儿对于吸入技术掌握困难，常用雾化吸入代替吸入装置的药物吸入治疗，但应注意雾化后及时漱口洗脸，避免激素类药物在口腔及面部沉积，造成机会性感染发生。

除了药物治疗，日常食物也能对支气管哮喘发作起到一定的预防作用。如果患者伴有嗜酸性粒细胞增多，可以试试多喝一些酸梅汤。酸梅汤的主要成分乌梅，具有酸敛定喘的功效。在缓解期的患者，也可以饮用鲜柠檬水进行预防。

综上所述，西医以吸入性激素作为临床最主要的治疗方案，中医采用“辨证论治”思想，治疗手段更加丰富。因此，中西医结合治疗，能够使支气管哮喘患者获益更多。

（作者：北京中医医院呼吸科副主任医师）