国家卫健委：近期部分地区出现散发病例和聚集性疫情 决不能掉以轻心

人民网北京5月19日电 （许心怡）19日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控国际合作与交流工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，自3月11日新冠肺炎疫情构成全球大流行以来，全球新增确诊病例超过450万例，同期中国新增境外输入确诊病例1622例、本土确诊病例207例。全国疫情形势总体稳定，但外防输入压力持续加大，近期部分地区出现散发病例和聚集性疫情，决不能掉以轻心，要完善常态化、精准化防控措施，自觉做好个人防护和健康管理，严防疫情反弹。

米锋介绍，5月18日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例6例，其中境外输入内蒙古病例3例，本土病例3例，分别为吉林2例，湖北1例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者292人，重症病例增加2例。

境外输入现有确诊病例46例，其中重症病例3例；现有疑似病例3例。累计确诊病例1707例，累计治愈出院病例1661例，无死亡病例。

截至5月18日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例85例，其中重症病例10例；累计治愈出院病例78241例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82960例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者740428人，尚在医学观察的密切接触者5054人。

新增无症状感染者17例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察75例，其中来自境外输入2例；尚在医学观察无症状感染者389例，其中境外输入29例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1540例。其中，香港特别行政区1055例，澳门特别行政区45例,台湾地区440例。