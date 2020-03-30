心脑血管疾病新的危险因素——高同型半胱氨酸

心脑血管疾病是心脏血管和脑血管疾病的统称，是一种严重威胁健康和生命的常见病，具有高患病率、高致残率和高死亡率的特点，

在我们积极应对高血压和心脑血管疾病的过程中，一个新的危险因素渐渐被认识和了解，即“高同型半胱氨酸”。数据显示，中国约75%的高血压患者属于伴有血浆同型半胱氨酸水平升高的H型高血压，这也是导致中国脑卒中高发的重要危险因素。面对这种高危险因素我们该如何预防？它与高血压和心脑血管疾病之间到底有怎样的关系？

2020年3月31日（周二） 17:00-17:40，“人民好医生”客户端将邀请中国医师协会高血压专业委员会终身名誉主任委员、空军军医大学唐都医院心血管内科主任医师、教授、博士生（后）研究生导师赵连友进行视频直播，为您介绍心脑血管疾病新的危险因素——高同型半胱氨酸。

专家介绍

赵连友，空军军医大学唐都医院心血管内科主任医师，博士(后)研究生导师，文职一级，空军军医大学专家组成员，空军军医大学科学技术委员会顾问，为陕西省政协委员，1992年享受国家政府特殊津贴和学校人才津贴。

现任中国医师协会高血压专业委员会终身名誉主任委员，国家心血管病中心高血压专病医联体名誉理事长，海峡两岸医药卫生交流协会高血压分会名誉主任委员，中国医师协会高血压专科医师考核委员会主任委员，中国整合医学会高血压专业委员会主任委员，中国高血压教育与管理指导委员会副主任委员，中国医师协会理事会理事，国际心脏病学会委员，纽约科学会会员，中国医师协会心血管分会资深委员，陕西省保健协会高血压委员会主任委员，中国医师协会心血管分会资深委员，中国老年医学会心血管病学会资深委员，陕西省高血压委员会主任委员，中华高血压杂志、中国循证心血管病杂志、中国实用内科杂志和心脏杂志副主编等40余项职务。

擅长疾病

长期从事高血压的发病机制及其相关疾病防治的研究，擅长高血压的诊断及治疗 。

高血压与心脑血管疾病有什么联系？

高血压在现代社会因为患病率高且患病群体广泛而被大众熟识，但是对于它的危害却知之甚少，事实上，这个有着高知名度的疾病正是心肌梗死、脑卒中等心脑血管疾病的幕后推手。

在人体中，血压是影响大、中动脉弹性功能的主要因素之一，高血压会打破动脉弹性规律和平衡，导致动脉弹性功能紊乱。研究表明，动脉功能及形态结构改变是引起心血管事件的最主要因素。因此，高血压主要是通过改变动脉弹性功能，进而导致心血管疾病的发生。

根据国家心血管病中心2018年发布的《全国高血压控制状况调查》显示，我国高血压患病率高达23.2%，知晓率却不及50%，治疗率为40.7%，控制率仅为15.3%。加强高血压的防治仍是进一步降低我国出血性脑卒中最重要的策略。

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