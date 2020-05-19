使用公筷公勺写进村规民约

就餐时分，浙江省衢州市柯城区上洋村村民程玲为一家人做着就餐前的准备：凉拌黄瓜、泥鳅豆腐、炒青菜、老鸭煲汤……程玲家的餐桌上，每人面前被摆上一长一短两副筷子，汤里放了一把公勺。

走进上洋的另一户村民家，围坐用餐的一家人，同样每人都有两副筷子。上洋村党支部书记黄岳华说，在家中使用公筷公勺，已写进上洋村的村规民约，“长筷夹菜，短筷吃饭”。

被改变的千年习俗

就是否增补使用公筷公勺这一条款，今年3月22日，上洋村召开全体党员和村民代表大会，对是否增补2018年修订的村规民约条款进行投票。最后，全体党员、村民代表全票支持增补。黄岳华说，按惯例，村规民约每3年修订一次。这次破例，一方面是因为新冠肺炎疫情防控需要，同时也是为了推进、倡导一种新的生活方式。

为把使用公筷公勺落到实处，上洋村村委会专门成立由村妇女主任领头的“巾帼有礼团”，把全村343户家庭分成10组，建了10个微信群，督促村民每天每餐线上打卡。“年底，我们将对使用公筷公勺履行到位的家庭进行表彰，授予他们‘金筷子家庭’”。

在上洋村的带动下，目前，衢州市的1589个行政村和社区全部将使用“公筷公勺”写入了村规民约和居民公约。衢州市文明办负责人说，疫情成了培育健康文明新风尚的新契机。

“共餐共食、箸来筷往”是我国的习俗。餐具使用不分你我，就餐时习惯于拿着自己的筷子，到菜盘中夹菜，甚至用自己的筷子给别人夹菜，以示热情和尊重。

“殊不知，‘筷来箸往，情味浓浓’中却存在着很大的健康隐患，很容易通过唾液传播病菌和病毒。”衢州市精神文明建设指导中心主任周宏波说。有研究表明，家庭中若有乙肝病毒携带者，合餐的感染率高达42%，而分餐的感染率只有17%。

早在2018年9月，衢州九旬老人李邦桂就给市领导手写了一封长达3000字的信，提议推广使用公筷公勺，建议被采纳，在衢州市区星级以上酒店试行推行。2019年，衢州又将“餐饮服务机构提供桌餐服务时应当配备公筷公勺”纳入《衢州市文明行为促进条例（草案）》。

今年年初，新冠肺炎疫情袭来，衢州顺势而为将使用公筷公勺纳入防疫举措。春节期间，衢州多部门联合向市民发出使用公筷公勺倡议，进而提出打造一座“使用公筷的城市”，接连发出《餐饮业复工“10个100%”要求》《“公筷公勺进家庭”十一条》以及《公筷公勺使用规范》等，并在全省率先推出公筷公勺的使用地方标准。

此后，为推动使用公筷公勺落实到位，市创建办、市场监管局等部门还联合以明察暗访的方式，对餐饮单位的执行情况进行专项检查。执行不到位的，受到警告、黑榜通报曝光、停业整顿等处理。

与此同时，衢州市民政局发出倡议，推动全市村社重新修订《村规民约》《居民公约》。巾帼团队、党员、楼长……以家庭为推广对象，通过家庭参与、社区引领，推动公筷公勺进万家，实现城乡全覆盖。

从市区星级酒店到全市大小餐馆再到全体市民家庭，一个个举措，让衢州使用公筷公勺制度的推行不断升级。在严峻的防控疫情阻击战中，一双公筷、一只公勺撬动了沿习千年的传统。

“小餐桌”上的“大文明”

衢州东方大酒店是衢州市首批承诺做到100%提供公筷公勺的100家餐厅之一。3月8日，酒店所属的浙江衢州东方集团正式复工，当天发布的6条“复工复产标准”中，就有4条与公筷公勺有关。

集团负责人坦言，两年前，他们就开始引导客人使用公筷公勺。此次疫情防控，促使酒店下更大功夫改变顾客的用餐方式。为此，集团还专门定制了新款公筷。新款公筷长30厘米，比普通筷子长6厘米，“让客人加深印象”。

随着疫情向好，走在衢州街头，市区餐饮企业已基本恢复堂食营业。走访中，记者发现，疫情下复工的衢州餐饮业已悄然发生变化——餐桌上的公筷公勺成为了大小餐馆的标配。

位于衢州老城区的“古铺良食”，是衢州的一家餐饮特色店。“您好，这是公筷公勺，请慢用。”坐下用餐的顾客，对服务员的提醒都十分配合。“100%配备公筷公勺是开放堂食的必备条件，也是保障顾客‘舌尖安全’的关键。”餐厅经理说。荷花中路上的一家小快餐店，就餐者大多是一个人，但还是准备了公筷公勺，“以备不时之需。”饮食店老板说。

除了公共餐饮，公筷公勺也渐入寻常百姓家。在柯城区紫荆小区，刘英摆好碗筷后，利索地取出公筷公勺，之后一家5口人才开始用餐。在机关工作的居民王方英用餐前，一边将饭菜、公筷公勺摆放整齐，一边拍照记录发朋友圈并配文：“健康文明好风尚，公筷公勺我先行”。

信息在朋友圈得到了亲朋好友的点赞。“连续打卡21天，就可以被社区评为‘公筷公勺示范之星’。”王方英笑着说。在她的带动下，不少亲朋邻里也纷纷加入。

市民黄家微住在白云街道白云社区，以往一直没有使用公筷公勺的习惯，此次疫情发生后，经常外出的他因担心影响家人，便努力改变了自己的习惯。“慢慢也就习惯了，现在家人都使用公筷公勺”。

在使用公筷公勺的基础上，一些家庭还尝试采取了分餐制。沈杰与父母同住，全家一共5口人，疫情期间，为减少交叉感染机会，保证家中老人、小孩健康安全，饭菜烧好后，都会按量盛到各人的碗里。“这样也减少了浪费。”她说。

据衢州的一项民调结果显示，目前，当地群众在家使用公筷公勺的意向率已达到了77.19%。

让公筷公勺走进千家万户

衢州市文明办相关负责人认为，使用公筷公勺的好处显而易见，一家人，特别是在外与朋友围桌共食的情况下，采用公筷公勺，可以大大减少疾病在人与人之间的传播，降低“病从口入”的风险。

市民陈女士认为，多一双公筷、一只公勺，推动餐桌文化移风易俗，也给自己多一份放心和安心。但她也坦言，在家里用公筷公勺，老人觉得生分，推广起来并不容易。

衢州市精神文明建设指导中心主任周宏波表示，使用公筷公勺是移风易俗的一部分，并非一朝一夕就能改变，要让市民主动拿起公筷，需要循序渐进，只有唤醒各餐饮单位、社会各界、广大市民发自内心的自觉，才能共同守护“舌尖上的安全”。

据悉，除了设立餐饮行业“公筷公勺红黑榜”，对执行不到位的机关单位食堂、餐饮行业等进行处罚外，衢州还通过户外大屏、村社喇叭等全天候滚动播放公告、倡议，工作人员会走村入户发放文明有礼公益广告、宣传手册，在微信公众号、抖音等平台发布制作宣传片、视频短片等，让使用公筷公勺这场餐桌上的革命成为抗疫中的别样风景。

衢州市委常委、宣传部部长钱伟刚表示，下一步，衢州将结合“最美家庭”评选等，继续推进“公筷公勺进万家”，也希望广大民众为了自己和他人的健康，从自己做起，从现在做起，主动拿起公筷公勺，养成文明健康的生活习惯。（张桂芬 记者 董碧水）