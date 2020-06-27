使用公筷岂能“不好意思”

“别人都不用公筷，我用，有点不好意思”“吃个饭都这么讲究，别人会说你装”“用公筷，感觉有些见外”……参加一个聚会，餐桌上明明摆放了公筷，可使用者寥寥。问及原因，大家都有几分身不由己：公筷，不是不想用，只是不好意思用。

不好意思用，恰恰说明有用的意识，但还不够坚定。疾控专家曾做过一个对比实验，使用和不使用公筷，菌落相差有的高达250倍。新冠肺炎疫情防控期间，全国发生多起因聚餐导致的聚集性感染。这些，一再证明使用公筷的必要性。使用公筷，并非矫情，而是基于科学的明智之举。不使用公筷，其实是变相帮助病毒细菌扩散，增加疾病传播的风险。眼下这场尚未结束的疫情，让戴口罩、勤洗手、多通风、常消毒等成为共识，可在使用公筷这一关键细节上，差些火候。我们绝不能“好了伤疤忘了疼”。

不好意思用，说明“大家都用”的风气，还不够浓。其实，我国使用“公筷”的传统悠久。古人尚且有此文明用餐之举，我们更应该有这样的觉悟。在围桌共餐之下，大家看似亲密无间，实则埋下了健康隐患。

今年3月，重庆市委宣传部、市文明办等8部门联合发布“吃得文明”倡议书，建议家庭和餐馆配备公筷公勺，用餐人员自觉使用公筷公勺。随即，全市100个文明家庭带头响应，形成了良好的社会氛围。6月13日，由重庆市卫生健康委、市爱卫办和市文明办联合制定的《重庆市民健康公约》正式发布。其中，就提到了“分餐公筷拒野味”。人人参与到“公筷行动”中来，才能形成新时代文明用餐新“食”尚。

使用公筷不是疫情期间的权宜之计，而是一次文明用餐的变革。让餐桌上的“吃相”更文明、更科学，亟需这双小小的“公筷”。