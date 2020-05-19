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“神兽”归笼：家长不要高兴得太早

2020年05月19日08:20 来源：中国青年报

　　随着我国新冠肺炎疫情不断向好，各地中小学校也陆续开学，在家憋了好几个月的“神兽”们开始复课。对此，很多家长表示“做梦都要笑出了声”，觉得终于可以松口气了。不过，中国科学院心理研究所的黄峥博士却提醒各位家长“不要高兴得太早”——习惯在家生活的孩子，回到班集体，重新适应校园生活，很可能会出现一系列“不良反应”，需要家长投入更多的时间、精力和耐心进行疏导和帮助。

　　根据中科院心理所的调查，“爱告状”“学习、做事情总是知难而退”“缺乏耐心”和“等不及”是孩子在学校学习、同伴交往中最易出现的代表性问题。那么，在出现这些问题的时候，家长应该如何应对呢？

　　引导孩子建立更成熟的是非观

　　黄峥告诉中青报·中青网记者，“爱告状”的行为在小学低年级孩子身上特别常见。在两种情况下孩子特别容易告状：第一种情况是跟别人发生冲突摩擦的时候。黄峥发现，孩子在大约七八岁的时候，虽然有了一些能从别人角度看待问题的能力，但当发生冲突时，还是会站在自己的角度来想事情，倾向于认为自己没错，错的是别人，或者是“他先惹我的”。在这种情况下，孩子往往会寻求有权威的成人来评理和帮助，所以就出现了“告状”的现象。

　　第二种情况是孩子觉得别人违反了规则的时候。黄峥说，小学阶段的孩子处于道德发展的“习俗阶段”，特别是低年级的孩子，内心会有类似“好孩子”这样的是非观念和行为标准，期望老师和家长也对自己有这样的赞扬和认可。当孩子发现别人违反规则时，他会觉得通过检举和告状，可以让老师和家长知道自己是遵守规则的好孩子。

　　黄峥说，上述两种情况在10岁以下的孩子身上特别常见。随着孩子的人际能力、共情能力，以及道德观念逐渐成熟，大概在小学高年级的时候，爱告状的现象大多会自然消失。

　　不过，如果有的孩子过于爱告状，家长就需要对孩子进行适度引导。黄峥建议家长先要帮助孩子增强处理冲突的能力，特别是解决小冲突和小摩擦的能力，鼓励孩子开动脑筋自己解决矛盾冲突。“比如同学拿了自己的橡皮，或是弟弟偷吃了自己的零食，这个时候要鼓励孩子开动脑筋，想想除了向老师或家长告状，还能想出哪些解决问题的方法，办法越多越好”。

　　除此之外，家长还可以通过讲故事、读绘本等方式，帮助孩子树立正确的是非观。“不要总是将自己的孩子和别的孩子进行比较，要让孩子体会到自己做得好是最重要的，而不是通过别人做得不好来显示自己好。随着孩子年龄的增长和认知的进步，孩子就会有更成熟的是非观念，爱告状的行为也就会随之减少。”黄峥说。

　　影响孩子后续行为反应的，是教育者的归因方式

　　在学龄前儿童身上，黄峥发现了一种非常常见的现象——在遇到困难和挫折时，不是迎难而上，而是知难而退。“小孩子管理自己情绪的能力很有限，遇到挫折的时候，很容易觉得丢脸、无能，想要逃避。加上有一些小朋友天生脾气比较急，做什么事情都急于求成，对学习一项本领，增长一个技能所需要的时间和练习，他们都没有认知和思想准备，所以遇到困难时就会有很大的反应。”黄峥分析说。

　　造成孩子习惯性知难而退的另一个原因，或许和家长对待孩子做事情的态度和方法有关。黄峥说：“孩子在一两岁的时候开始学习走路和吃饭，会反反复复经历各种尝试和挫折，比如摔倒了、弄洒了饭菜、打破了杯子等。如果家长对于孩子犯错总是持比较宽容、耐心的态度，孩子就会知道‘我做不好也没什么大不了，重新尝试就好了’；反之，如果家长倾向于批评和数落孩子，就会增加孩子的羞耻感和弱小感，从而会阻止他们继续尝试。”

　　需要注意的是，家长对孩子的表扬和鼓励也不能一味进行，而是要讲究方法。黄峥分享了一个心理学实验：把孩子们随机分成两组做数学题，第一组做完后，老师告诉孩子们：“你答对了很多，你真聪明。”第二组做完后，老师告诉孩子们：“你答对了很多，你真努力。”两组小朋友都受到了表扬，都很开心。过了一段时间，老师又给两组小朋友出了一些很难的数学题，这时发现，那些被表扬“真聪明”的孩子，这次纷纷都知难而退，寻找各种理由和借口，不愿意做题；而那些被表扬“真努力”的孩子，却在面对难题的时候，表现出了坚韧和耐心。

　　黄峥解释说，影响孩子后续行为反应的，是教育者的归因方式。“如果把孩子的成功归因于智力等不可改变的因素，孩子遇到挫折和失败时，也会这样自我归因，觉得‘别人比我聪明’‘我不够聪明，所以做不出来难题’，从而草草放弃了努力。而如果把成功归因于勤奋、努力等可掌控的因素，孩子在遇到困难的时候，才更有可能觉得通过努力可以解决问题”。

　　延迟满足的能力比智商的作用更大

　　心理学上有一个经典研究，叫做“棉花糖实验”，就是给小孩子一块棉花糖，并告诉他，如果能独处15分钟忍住不吃，就能得到额外的棉花糖奖赏。参加实验的小朋友表现各不相同，有的立马吃掉了棉花糖，有的忍耐再三最终还是提前吃掉了棉花糖，也有的孩子坚持到了最后，得到了额外的奖赏。研究团队持续对参与实验的孩子进行追踪观察，最终发现，能够忍住不吃糖的孩子，长大后表现出了更高的自控力，也比其他孩子更加成功和卓越。

　　棉花糖实验检验的正是孩子“延迟满足”的能力。“延迟满足的能力可以体现在很多方面，比如一个小孩有强烈的愿望想玩游戏，但是能够忍耐和克制自己一小段时间，写完作业再玩。”黄峥强调说，“不要小看这种能力，很多研究表明，延迟满足、自我控制的能力对于孩子的学业成绩，以及社会交往都有很大帮助，往往比智商的作用更大。”

　　相较于延迟满足，“即刻满足”在4岁以下的小朋友身上更为常见。“比如想要的玩具不给买，就在商场里满地打滚，就像婴幼儿一样，饿了马上就要吃，累了立刻就要让人抱”。

　　“孩子越小，自我控制的能力和技巧就越差，等不及的现象就越多。”黄峥分析说，“在孩子年龄小的时候，家长尽可能提供及时充足的照顾是必要的。但是当孩子长到4岁以后，也就是在幼儿园中班以后，家长应有意培养孩子延迟满足的能力。”

　　培养孩子延迟满足能力并不复杂，善用日常生活的小片段，制定一定的行为规则，就有助于增长孩子的延迟满足能力。“比如，可以要求孩子先收拾好玩具，洗完手后才能吃东西；好的行为奖励一个小红花，积攒了几个小红花之后可以换一个小奖励；给孩子买个存钱罐，鼓励孩子把零花钱攒起来，为自己买一个更大更有趣的玩具等。”黄峥建议：“家长还可以让孩子多参加一些集体活动，比如滑滑梯之类需要排队等待、轮流玩而不是争抢的娱乐游戏。这些对于培养孩子的耐心和规则意识都很有帮助”。

　　黄峥也提醒家长，延迟满足最终还是要落实在“满足”上。“如果只让孩子付出，比如不停地上各种课外班，学完了、练完了也不让孩子玩游戏，这样不仅不利于增强孩子的自控力，还会增加他对学习的抵触情绪。当孩子越来越能从学习本身发现乐趣，获得成就感和满足感的时候，他对外部奖赏的依赖也会越来越少”。（记者 夏瑾）

 

(责编：许心怡、许晓华)


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