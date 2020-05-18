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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

贺丹：每个宝贝都应该得到精心的养育

2020年05月18日18:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月18日电 18日，全国政协委员，中国人口与发展研究中心主任、研究员贺丹做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“探索普惠性婴幼儿照护服务”主题论坛上，贺丹提出，老龄化背景下，每个孩子都是国家的宝贝，都应该得到精心的养育。

据贺丹介绍，两孩政策出台两年后政策效应逐渐减弱，无人看护和育儿成本高是两大主因。贺丹认为，在出生人口降低、老龄化加剧的大背景下，每个孩子都是国家的宝贝，都应该得到精心的养育，支持每个孩子有良好的发展需要国家、社会和政府共同努力。

“解决托育问题是影响国家人口发展的重要因素。”贺丹表示，0-3岁的孩子60%由妈妈照顾，因此大量女性不得不面对职业发展与家庭照护间的冲突，这也是影响生育意愿的一大主因。“如果不解决好托育问题，国家生育率有可能继续降低。”贺丹指出，目前做好育儿服务是公共服务重中之重。

在贺丹看来，现有基本公共服务主要关注妇幼保健以及围产期服务，忽略了3岁前孩子的成长。贺丹呼吁，应该重视解决托育机构的普惠性问题，将托育纳入基本公共服务范围。“科学育儿是我们服务体系的短板，我们正在建议国家卫健委将其纳入‘十四五’重点规划。”贺丹表示。

论坛上，贺丹也提及了对中西部和贫困地区发展的担忧。“贫困地区短板明显，没有当地政府或者市场力量的支持很难满足儿童早期发展服务的需求。”贺丹在论坛上表示，国内托育机构多数由民间资本创办，只有在保证收入的前提下其才能可持续发展。

实际上贫困地区托育机构大多运转艰难，贺丹建议国家应该给予一定的特别项目支持。“我们倡导在贫困地区要树立优先投资到人的概念，投资到人的每一分钱比投到产业上更有价值，越早投资，收益回报率越高。”贺丹补充到。

(责编：许晓华、李轶群)


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