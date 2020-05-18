蔡建华：对儿童早期发展的充足投入是国家未来竞争力的重要保障

人民网北京5月18日电 5月18日，国家卫生健康委干部培训中心党委书记、副主任蔡建华做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“探索普惠性婴幼儿照护服务”主题论坛上，蔡建华提出，要加大对脆弱人群的扶持力度，让所有孩子站在同一条起跑线上。

蔡建华表示，为0—3岁的孩子创造一个能够主动探索的环境，将对孩子未来的发展产生重要影响。5月17日，中共中央国务院公布了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，特别强调了要加快补齐3岁以下婴幼儿照护服务短板。蔡建华认为，对儿童早期发展的充足投入，也是对国家未来竞争力的重要保障。

“政府今天首先要做的事情，就是要让所有孩子有机会站在同一条起跑线上。”蔡建华在论坛上也透露了对贫困家庭婴幼儿发展的担忧。党的十九大提出“幼有所育”后，目前全国已经有2/3的省市自治区出台了有关婴幼儿照护的实施细则。

据蔡建华介绍，国家卫生健康委已经初步形成了一套适合脆弱群体儿童发展的干预方案，并在陕西开始了项目试验。“该项目现在正在推进，逐步形成一个靠得住的，干预有效，而且成本可控的模式，目前对脆弱群体儿童进行干预的成本不超过每人每年2500元”。蔡建华补充说到。