校园疫情防控要做“加法” 全面提升校园健康教育

人民网北京5月17日电 17日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛举行。自2016年起，该系列圆桌论坛已经连续举办五届。

当日，在主题为“疫后综合征与校园健康教育”的专场论坛上，与会嘉宾围绕疫情防控常态化的情况下，校园健康教育工作的开展、幼儿园疫情防控、近视防控以及学生营养保障等话题建言献策，共同助力复学复课以及校园健康事业。

教育部体育卫生与艺术教育司二级调研员樊泽民，全国人大代表，山东中医药大学附属眼视光医院院长毕宏生，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳，中国营养学会副理事长、北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生，北京师范大学中国教育政策研究院副教授杨玉春，北京市东城区政协委员，北京市第一幼儿园园长刘金玉，星创视界（中国）集团有限公司首席专业官连捷，参加了本场圆桌论坛。

校园疫情防控要做加法 在线教育进入“新常态”

“复学复课后的校园疫情防控要坚持做‘加法’，绝不能放松警惕。要针对校园、课堂等特殊场景，采取针对性措施严格防控。”樊泽民表示，复学复课后的校园健康教育仍需进一步强化，近期主要以校园食品安全、常见传染病防控、近视防控、“师生健康中国健康”主题教育活动等主要为抓手，并结合当前疫情防控要求及校园环境的新变化采取对应措施。同时，教育部将建立中小学和高校教育专家委员会指导推动全国校园健康教育工作，为师生身心健康保驾护航。

疫情期间，在线教学成果非常丰硕，杨玉春表示，在线教学是信息化时代技术与教育结合过程的产物，但是要客观辩证地认识在线教育教学的优势和局限。优质的在线资源能够缓解资源不足的困境，实现以服务学生健康发展为目的的多方合作，打破前期很多壁垒。在教育行政部门统筹下，针对不同学段学生的特点，可以实现在线学校健康教育课程的大规模推广。

健康从娃娃抓起 养成健康的生活方式

马冠生表示，要实现健康中国的目标，慢病防控必须从儿童做起。“肥胖本身就是一种疾病，超重肥胖的儿童要比正常儿童的血压、血糖、血脂明显要比正常儿童高，已经出现了慢性病的倾向。而且对于自信心等心理方面也有影响。把腰围控制住，管理、控制好体重和腰围对慢性病的防控是有作用的。”希望在开展德育、智育、体育、美育的同时，家庭和校园应该更加重视“食育”，共同引导儿童青少年养成健康的生活方式。

刘金玉建议，要强化健康教育的内容，进一步拓展阳光体育活动，让孩子在户外进行充分地活动，给孩子增添更多亲近自然的机会，在运动中增强体质。“让健康快乐的生活方式和自觉的健康行为成为我们的常态。”幼儿园需要持续不断携手家长，整合多方教育资源，共同开展游戏化的健康教育活动，为孩子筑牢健康的“生命底色”。

强化近视防控 形成家、校、社联动

瞿佳建议，在继续抓好疫情防控、推动复学复课的同时，也要逐步恢复并强化近视防控工作。“做好‘三个20’（即用眼20分钟，要远眺20英尺超过20秒），掌握‘一寸一尺一拳’（即胸口离桌子一拳远，握笔手指到笔尖要有一寸，看书作业要有一尺远），控制电子产品使用时长，养成良好的用眼习惯，做好线上教育的同时也将师生身心健康等方面都补充上来。”

毕宏生提出，近视防控可以采用“四化”的方式，即由教育和卫健部门负责牵头，构建省、市、县体系构建立体化、家-校-社联动网格化、用眼行为监测信息化、防控措施中西医结合化等系列防控体系。

由于疫情期间的居家隔离，使得一些孩子长时间没有正常的户外活动和阳光照射。而近距离用眼和电子产品的长使用，让青少年眼健康压力增大。对此，连捷建议，疫情过后家长们应带孩子进行全面的眼健康检查，早发现、早控制。医疗机构、教育机构应当形成互相支撑的体系，以此惠及更多青少年以及更广泛人群的眼健康。