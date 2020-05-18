毕宏生代表：疫情与近视防控相辅相成 应家、校、社联动

人民网北京5月18日电 17日，全国人大代表，山东中医药大学附属眼视光医院院长毕宏生做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“疫后综合征与校园健康教育”的专场论坛上，毕宏生建议，近视防控应该构建省、市、县体系构建立体化、家-校-社联动网格化、用眼行为监测信息化、防控措施中西医结合化的“四化”防控体系。

“家、校、社联动和网格化管理是近视防控重要的抓手。”毕宏生代表提出，在疫情期间，学生上网课时的不当习惯对眼健康造成了一定的损害，值得关注。疫情常态化形式下，疫情防控与近视防控是相辅相成的。近视防控可以采用“四化”的方式，即由教育和卫健部门负责牵头，构建省、市、县体系构建立体化、家-校-社联动网格化、用眼行为监测信息化、防控措施中西医结合化的“四化”防控体系。

毕宏生提出，眼视光学科由于没有专业职称，给人才梯队建设造成了一些问题和困扰，希望能够进一步解决眼视光学科的职称问题，方便在医院工作的眼视光从业者进一步开展相关的工作。