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哪些特医食品可以放心购买？可在市场监管总局官网查询

2020年05月18日09:37 来源：新华网

　　婴幼儿一般以母乳或婴幼儿配方乳粉喂养为主，但也有极少数婴幼儿因对牛奶等乳蛋白过敏、对乳糖不耐受等原因，无法进食普通的婴幼儿配方乳粉，需要食用特殊食品。那么，哪些特殊医学用途配方食品是可以放心购买的合格产品？国家市场监管总局发布了合格产品清单。

　　特殊医学用途配方食品是在医生或临床营养师指导下使用的一类特殊食品，由国家市场监督管理总局依照法律、法规以及食品安全国家标准进行注册审批管理。截至2020年5月13日，通过特殊医学用途配方食品注册审批的配方食品有48个。其中，适用于0月龄至12月龄儿童的有29个，包括无乳糖配方6个、乳蛋白部分水解配方5个、乳蛋白深度水解或氨基酸配方3个、早产/低出生体重婴儿配方11个、婴儿营养补充剂3个、氨基酸代谢障碍配方1个；适用于1岁以上人群的有19个，包括全营养配方15个、非全营养配方4个。

　　市场监管总局再次特别提示，消费者须在医生或临床营养师指导下选购特殊医学用途配方食品，查看标签标识、生产日期和保质期，注意适宜人群提示。如有任何疑问，请查询国家市场监管总局网站进行查询。（王忻）

(责编：许心怡、崔元苑)


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