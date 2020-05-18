北京市民户外活动时原则上不用戴口罩

北京目前处于重大突发公共卫生事件二级响应的状态，市民在户外活动应该注意哪些问题？昨日，北京市疾控中心制订了《新冠肺炎疫情市民户外活动指引》。该指引仅适用于新型冠状病毒感染的肺炎流行期间二级响应下市民户外活动。该指引提出，市民在户外活动时原则上可不用佩戴口罩。

根据该指引，适当的户外锻炼可以改善健康状况，提高生活质量。合理适宜的户外锻炼还有助于儿童骨骼的健康发育,免疫力的增强和心肺功能的健康。广大市民可以根据气候条件，适当地参加一些户外体育锻炼。市民在户外活动过程中，原则上不用佩戴口罩，但应避免与同伴以外的人近距离接触，如需佩戴口罩可参照《新型冠状病毒肺炎流行期间公众佩戴口罩指引》。

市疾控表示，市民前往体育场所仍应遵守相关部门的规定，使用“北京健康宝”等手段确认自己的行动规迹、健康状况,获得许可后方可进入体育场所。儿童应在监护人的陪同下外出活动，监护人应注意儿童的个人卫生，如果使用公用玩具和设施应尤其注意手卫生，敦促儿童在游戏过程中，不要用手触碰口、眼、鼻。

在户外活动时，不随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用肘部或纸巾遮住。口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于垃圾箱内。户外活动回到家后, 要及时清洗双手。外出活动需要乘坐公共交通工具时，请参照《新型冠状病毒感染的肺炎流行期间市内公共交通防控指引》。（记者 蒋若静）