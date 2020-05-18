无症状感染者数量连续15天下降

5月17日，在吉林市丰满区疾控中心，工作人员在排队等候送检核酸采集样本 供图/新华社

5月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍常态化疫情防控和促进职业健康工作情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先介绍疫情情况。他表示，5月16日，全国尚在医学观察的无症状感染者数量连续15天下降，黑龙江省现有病例全部治愈出院。

“近3日，本土新增确诊病例9例，均来自已隔离观察的密切接触者。要实施更加精准、管用的措施，加快排查、隔离、收治工作，坚决遏制疫情反弹、扩散。”他表示。

未发现企业因复工复产带来疫情反弹

据了解，国务院联防联控机制近期针对复工复产疫情防控的落实情况开展了一个专项检查。发布会上，国家卫健委职业健康司副司长谢杨介绍说，专项检查的主要内容是企业落实员工健康监测、工作场所以及个人防护等各项防控措施落实情况，重点检查高风险和中风险地区、外来人员较多和存在人员密集作业场所的企业。

她表示，通过检查发现，绝大多数企业防控措施落实情况较好，能够按照疫情防控要求，加强员工健康监测，指导员工做好个人防护，做好工作场所防控，具备应急处置能力，能够满足复工复产后疫情防控需要，没有发现企业因复工复产带来疫情反弹或者扩散事件发生。

她说，各地在统筹推进疫情防控和复工复产过程中，采取了很多灵活有效的措施和办法。比如建立卫生防疫指导员制度，为企业做好健康指导服务；向企业派驻联络员、监督员，点对点压实防控责任；实行网格化管理，加强对企业员工行为的引导，降低聚集性疫情发生的风险等等。对于这些行之有效的措施和做法将认真总结和推广运用。

她同时提示，对于低风险地区的企业，要及时掌握员工流动情况和员工身体状况，对来自高风险、中风险地区，以及境外的人员，要按照所在地区要求做好健康管理。一旦发现疑似或者确诊病例，必须立即启动预案予以妥善处置，确保对无症状感染者、疑似和确诊病例做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。

目的地是高风险地区建议暂缓出差

会上，中国疾控中心研究员冯录召还提示，出差、出行人员应该提前做好个人防护。第一，在出差前要做好准备，要看一看目的地近期是否有病例或者疫情发生，如果是高风险地区，建议暂缓出差。同时，也要了解当地的防控政策，出差前要做好一些准备，比如携带必备的口罩、手消毒剂等物品，以备路上使用。

他指出，在路途中，如果要乘飞机、火车等公共交通工具，要做好防护，按照乘务人员的管理要求，遵守秩序，有序排队，保持安全的人际距离，并且全程佩戴口罩，做好手卫生，尽量减少在交通工具上用餐的次数。同时，妥善保存票据，以备查询。

在入住酒店方面，应该选择一些条件比较好的宾馆，入住后要注意通风换气。酒店按照防控政策的要求，应该每天对公共设施进行消毒。在客人入住前，也会对房间进行彻底的清洁和消毒。

此外，在用餐问题上，因为近期有些疫情确实都是由于聚餐引起的，建议采取分餐制，如果需要聚餐的话，也要尽量减少聚餐人数，缩短聚餐时间，可以优先选择户外用餐。在室内用餐时，要注意通风，倡导公筷、公勺等良好的卫生习惯。

关注

吉林丰满区商贸流通企业暂停营业

吉林省卫健委17日通报称，5月16日0-24时，吉林全省新增本地确诊病例3例。核增确诊病例1例，因老年心血管等基础性疾病病亡。据吉林省政府官方网站介绍，3例新增本地确诊与吉林市丰满区此前病例相关联。17日，丰满区风险等级由中风险调整为高风险。丰满区随后发布通报称，全区将实施严格管控措施，城乡居民原则上不能离开吉林市。

通报显示，丰满区城区以居民小区为单位实施封闭化管控。封闭管理小区只保留一个出入通道（确保消防、救护等特种车辆通行），未封闭小区要采取灵活适用的方式进行封闭管理，外来人员及车辆一律禁止进入。每户家庭只派1名家庭成员每天可定时外出一次采购生活物资，除疫情防控工作、生病就医、突发事件处置等需要外，其他人员不得外出。

此外，根据通报规定，城乡居民原则上不能离开吉林市，确需前往外地的，须持48小时内自费核酸检测阴性报告并严格自我隔离后，方可登记出城。

通报中规定，域内药店停止销售退热、抗病毒、抗生素类药品，个体诊所全部关停。全区所有学校初三年级停课，其他年级暂停复课。丰满区委宣传部介绍，相关管控措施解除时间将视疫情防控形势变化另行通知。

另据吉林市丰满区微信公号昨日发布消息称，根据疫情防控形势需要以及省、市相关要求，经丰满区新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定，自2020年5月18日零时起，对丰满区内商贸流通企业（单位）暂停营业。

通知指出，自5月18日零时起，丰满区全区各百货商场和商业综合体（不含超市部分）、家电商场、家居商场、专业市场等企业（单位）暂停营业，开业时间另行通知。全区超市（含商场、综合体内超市）正常营业，以确保市场供应。

文/本报记者 屈畅

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提示

舒兰疫情提示防控还存在薄弱环节

针对吉林舒兰疫情，国家卫生健康委员会疾控局监察专员王斌在发布会上表示，吉林舒兰发生的局部疫情提示我们防控工作还有一些薄弱环节，个别地区存在麻痹松懈思想，部分群众防护意识有所放松。承担入境人员转运工作和集中隔离点管理工作人员的防护意识、防护能力还需要提高。核酸检测范围需要进一步扩大，尤其是对重点人群做到“应检尽检”。

她表示，当前境外疫情持续蔓延导致的输入压力和国内个别地区出现散发病例和聚集性疫情，增加了我国疫情防范风险，给防控工作带来了压力。

“卫生健康部门和外交、边检、海关、航空、铁路等部门一定要加强联防联控，进一步强化从我们的国门到家门的无缝衔接和闭环的管理措施，落实防输入的各项措施。尤其要坚持所有入境人员14天的集中隔离医学观察，同时加强对在隔离点这些重点部位和环节工作的工作人员培训，提升工作能力，防范意识和精确化的防控措施的落实。”

她说，要落实“四早”措施，强化发热门诊的监测和传染病网络直报，一旦发现疫情立即开展流行病学的调查，迅速查明传染源，追踪密切接触者。要把防控区域确定精准到最小单元，来有效阻断传播链，做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。同时，还要进一步扩大检测范围，在常态化防控措施下确定了八类重点人群，对这些人群要实行应检尽检，其他人员实行愿检尽检。

她指出，要落实四方责任。包括政府属地责任、部门主管责任、单位主体责任和个人防护责任，对于重点场所和重点人群，管理和防护也要做到位。

“对于广大的群众来说，要继续加强健康教育，进一步普及一些科普知识，只有做到这些措施，才能真正落实好常态化防控措施。”她说道。

本组文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭