世界高血压日：心内科医生教你制作“血压晴雨表”

天气的变化我们可以看天气预报，心血管病人是否也有这样的“晴雨表”呢？答案是“有”。今天是世界高血压日，教您制作自己的“血压晴雨表”。

工具很简单，可以选用没用完的病历本，小朋友没用完的练习本，大朋友用了一半丢了又可惜的笔记本，或者家里大张的白纸，表头注明“日期、时间、收缩压、舒张压、心率、备注”，纵坐标是“日期、时间”，这样，一张简单的血压晴雨表就做好啦。

血压晴雨表

表格好画了，下面的重点就来了，怎样测血压呢？测血压有三种最常见的方式：诊室血压、家庭自测血压、动态血压。目前，世界各国的指南和专家推荐均建议患者进行家庭自测血压监测，自测血压的方法如下：

(1)环境安静，室温最好保持在20摄氏度左右，避免上臂衣物过厚过紧；

(2)在测量前，受检者要精神放松，最好休息20-30分钟，排空膀胱，不饮酒、咖啡和浓茶，不吸烟；

(3)患者可采取坐式或卧式，两脚平放，其肘部及前臂舒适的放在与心脏平行的位置上；

(4)先将袖带内空气挤出，再缠在右上臂肘关节上2-3公分处，不能太松或太紧；按电子血压计开关开始测量。

测量血压的正确姿势

(5)刚开始测血压，或者血压度数与平时差异较大时，可按上述方法重复测量两次，取三次的平均值即为本次测量血压的结果；

(6)对初次发现血压升高需要确诊的患者，应在不同的日子里多测量几次血压；最好认真休息几日，彻底缓解紧张情绪，停用可引起血压变化的药物，排除可引起血压升高的相关因素，若此时测量的血压仍持续超过正常，才可考虑为高血压；

(7)将每次测量的结果记录在血压晴雨表上。

血压的持续监测，可以去除了偶测血压监测的偶然性，避免了情绪、运动、进食、吸烟、饮酒等因素的影响，能较客观真实反映血压情况。同时可以使患者和医生获知更多的血压数据，可指导药物治疗。在许多情况下可用于测定药物治疗效果，帮助选择药物，调整剂量与给药时间。如果患者的血压一天之内波动非常大，或者夜间血压偏高，这时候在家庭自测血压的基础上可以进行动态血压的监测。24小时动态血压监测是使用动态血压监测仪器测定一个人昼夜24小时内，每间隔一定时间内的血压值称为动态血压。动态血压监测是一种连续24小时监测血压而不影响患者日常活动的技术，可获得24小时内多次血压数值。一般白天30分钟测定1次，夜间60分钟测量一次，取24小时血压平均值，包括24小时平均收缩压、平均舒张压、平均脉压、基础血压。该监测可获知诸多的血压数据，实际反映血压在全天内的变化规律。

天气变化莫测，但是“血压晴雨表”可以由您自己来掌握。知晓血压是控制血压的前提和保障，控制血压是心血管患者延年益寿的关键。让我们从认真制作血压晴雨表开始，给自己未来的每一天都画上一个灿烂的小太阳吧。

（作者为北京中医药大学东方医院心内科医生）