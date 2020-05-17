国家卫健委：全国尚在医学观察的无症状感染者数量连续15天下降

人民网北京5月17日电 （许晓华）17日，国务院联防联控机制就常态化疫情防控和促进职业健康工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，5月16日，全国尚在医学观察的无症状感染者数量连续15天下降，黑龙江省现有病例全部治愈出院。近3日，本土新增确诊病例9例，均来自已隔离观察的密切接触者。要实施更加精准、管用的措施，加快排查、隔离、收治工作，坚决遏制疫情反弹、扩散。

米锋介绍，5月16日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例5例，其中境外输入病例2例，分别为天津、广东各1例；吉林本土病例3例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例，分别为内蒙古、上海各1例。当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者633人，重症病例减少1例。

境外输入现有确诊病例44例，其中重症病例3例；现有疑似病例4例。累计确诊病例1700例，累计治愈出院病例1656例，无死亡病例。

截至5月16日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例86例，其中重症病例10例；累计治愈出院病例78227例，累计死亡病例4634例；累计报告确诊病例82947例；现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者739545人，尚在医学观察的密切接触者4724人。

新增无症状感染者12例，其中境外输入1例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察58例，其中来自境外输入1例；尚在医学观察无症状感染者515例，其中境外输入30例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1537例。其中，香港特别行政区1052例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。