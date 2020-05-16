北京儿童医院院长：做好院感防控对儿童医院尤为重要

人民网北京5月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，北京儿童医院院长倪鑫表示，做好院感防控对于儿童医院尤为重要。

倪鑫介绍，北京儿童医院从疫情发生以来，对全员从院感防控方面主要体现以下在三个方面：一是从意识上加强对院感防控的认识。所有医务人员在进行医疗诊疗活动过程中，首先强化的是院感知识培训。到岗的医务人员经过院感科严格培训，考核合格后才能上岗，同时上岗后按照医疗诊疗的程序，在就诊过程中，要做好佩戴口罩，勤洗手，诊室开窗通风等基本配置。对于特殊诊疗区，像发热门诊，要更加严格的精细化院感防控，例如护目镜、防护服等。

二是防护物资要到位。即使有充分的院感防控意识，如果没有物资保障是很难实现的。有了防护物资，有了强化不懈的意识，还要有医疗人员。如何能够做到可持续，不出现懈怠，关键问题是在医院人员调配，尤其是门急诊和发热门诊方面，都需要进行灵活的调配，让工作人员、一线的人员保持强有力的精力是尤为重要的。另外，对于院感方面的人员调配，让他们有合理的休息时间。作为院方，更为重要的工作是，对这些工作人员的待遇要保持合理。

倪鑫表示，医务人员能够做好工作离不开家人的支持。作为医院，我们会对所有冲在一线的同志们的心理状态和他们家人的心理状态都要给予有效了解和疏导。同时，医院也要对冲在一线的医护人员给予定期表彰，给予正能量宣传，使他们在工作当中有很好的典范支撑。

最后，倪鑫称，让医疗人员既付出又能保持愉快的心情是颇为重要的。