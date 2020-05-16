多地发现无症状感染者 国家卫健委：要做好筛查、复核和隔离管理

人民网北京5月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，5月上半月，全国共报告新增本土确诊病例39例、无症状感染者194例，比4月下半月分别下降了46%和62%。但新增本土确诊病例多来自聚集性疫情，多地发现无症状感染者，要加强患者救治和流行病学调查，提高核酸检测能力，做好对无症状感染者的筛查、复核和隔离管理，坚决防止疫情扩散蔓延。

米锋介绍，5月15日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例8例，其中境外输入病例6例，分别为上海5例，海南1例；吉林本土病例2例。无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者745人，重症病例无变化。 境外输入情况：现有确诊病例46例，其中重症病例3例；现有疑似病例3例。累计确诊病例1698例，累计治愈出院病例1652例，无死亡病例。

截至5月15日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例89例，其中重症病例11例；累计治愈出院病例78219例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82941例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者739278人，尚在医学观察的密切接触者5053人。新增无症状感染者13例，其中境外输入1例；当日转为确诊病例1例，为境外输入；当日解除医学观察70例，其中来自境外输入5例；尚在医学观察无症状感染者561例，其中境外输入30例。累计收到港澳台地区通报确诊病例1537例。其中，香港特别行政区1052例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。