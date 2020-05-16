国内新冠疫情总体呈零星散发状态

5月15日，吉林市船营区的社区工作者对一小区的进出车辆进行排查。

5月15日，吉林省卫生健康委发布疫情通报称，14日零至24时，吉林省新增本地确诊病例4例（吉林市），其中1例系由疑似病例转为确诊病例。15日，吉林市船营区风险等级由低风险调整为中风险。

新华社发

本报记者 李如意

昨天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家卫生健康委介绍新冠肺炎疫情常态化防控工作。国家卫生健康委副主任曾益新介绍，当前全国疫情防控各项工作稳步有序推进，生产生活秩序加快恢复。但也要清醒认识到，国内疫情总体呈零星散发状态，防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重。黑龙江、吉林等出现聚集性疫情的地区，要及时快速处置，抓紧查清感染原因，快速阻断疫情传播。

武汉开展全民检测

近日有消息称，武汉市将对全体市民开展核酸检测，全面筛查无症状感染者。曾益新回应，此举主要目的是进一步明确疫情的范围，开展主动搜索，加强检测和排查的力度。扩大检测范围是落实“四早措施”的重要举措，也是统筹推进复工复产复学和做好常态化防控的重要保障。在对疫情风险、检测能力进行全面科学评估的基础上，扩大核酸检测的范围，既有利于精准防控，保护群众健康，又有助于人员的合理流动，推动社会经济和生活秩序全面恢复。

他说：“不光是武汉，各个地方都可因地制宜地调整优化常态化的防控措施。各个地方的情况可能不一样，根据疫情防控工作的需要，可以结合自己本地的需要和检测能力来确定并动态调整检测的策略和人群范围。”

2575名志愿者已接种疫苗

疫情发生以来，由科技部牵头的科研攻关组设置了疫苗专班，负责组织协调服务各个单位推进疫苗研发工作。目前看来，总体进展很顺利。“能取得这么顺利的进展，在很大程度上得益于我们的体制优势，能够充分整合各方面资源，充分协调各方面优势。”曾益新说。

据介绍，目前已有1项重组腺病毒载体疫苗和4项灭活疫苗相继获得了国家药监局的批准，开展一期和二期合并的临床试验。截至目前，各个项目总共已经接种了2575名志愿者。目前，国家卫建委没有收到有重大不良反应的报告。按照计划，若一切顺利，这些项目将在今年7月陆续完成二期临床试验。

中国积极分享疫情信息

国家卫健委国际司监察专员李明柱在回答记者提问时表示，中国“外防输入、内防反弹”的任务艰巨繁重，在做好国内疫情防控的同时积极开展国际合作。

在多边层面，与世卫组织和二十国集团密切合作，落实这两个国际组织提出的合作倡议。在双边层面，近期举办了中国—中东欧国家卫生部长视频会议、中英卫生部长对话会、中日韩卫生部长视频会。在技术层面，中国与非洲12个国家举办视频技术交流会，分享疫情防控经验。此外，应相关国家请求，向19个国家派出21支抗疫医疗专家组，帮助所在国开展疫情防控工作，得到了当地政府和民众的充分肯定。

他介绍，自疫情发生以来，我国一直本着公开、透明、负责任的态度向世卫组织和国际社会分享疫情信息，与世卫组织专家建立技术交流机制。同时，邀请世卫组织来中国现场考察，他们就疫情防控提出了非常有价值、有建设性的建议。