国家卫健委：继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播双重风险

人民网北京3月29日电 （许晓华）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，3月28日，现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。当前，要继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播的双重风险，及时发现、快速处置，精准防控。

3月28日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例45例，其中境外输入病例44例，本土病例1例，为河南病例；新增死亡病例5例，全部为湖北病例；新增疑似病例28例，其中境外输入病例27例，本土病例1例，为甘肃病例。当日新增治愈出院病例477例，解除医学观察的密切接触者1097人，重症病例减少179例。

截至3月28日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例2691例，其中重症病例742例；累计治愈出院病例75448例，累计死亡病例3300例，累计报告确诊病例81439例，现有疑似病例174例。累计追踪到密切接触者701884人，尚在医学观察的密切接触者18581人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。新增治愈出院病例467例，全部为武汉病例；新增死亡病例5例，全部为武汉病例；现有确诊病例2054例，其中武汉2045例，这里面重症病例710例，其中武汉706例。累计治愈出院病例62565例，其中武汉45418例；累计死亡病例3182例，其中武汉2543例；累计确诊病例67801例，其中武汉50006例。

3月28日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例44例，其中广东8例，天津7例，上海7例，北京4例，辽宁3例，江苏3例，浙江3例，四川2例，山西、内蒙古、吉林、福建、江西、重庆、贵州各1例。截至3月28日24时，累计报告境外输入确诊病例693例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例902例，其中香港特别行政区582例，澳门特别行政区37例，台湾地区283例。

3月28日，现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。累计报告境外输入确诊病例693例，来自42个国家，其中数量较多的7个国家占总数的83.4%，引起新一轮传播扩散的可能性依然较大。当前，要继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播的双重风险，及时发现、快速处置，精准防控。