5月15日，在武汉东西湖区吴家山第一小学操场检测点，工作人员对市民进行核酸检测供图/新华社

5月15日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立介绍，5月14日，全国现有确诊病例降至100例以下，但本土现有确诊病例连续3天上升。国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重，要有针对性地加强重点地区、重点场所防控，进一步排查漏洞，落细落实防控要求，确保疫情不出现反弹。

当天，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍新冠肺炎疫情常态化防控工作。国家卫生健康委副主任曾益新介绍说，目前已有五项新冠肺炎疫苗获得国家药监局批准开展一期和二期合并的临床试验，共有2575名志愿者接种。

他介绍，在这些项目的临床试验过程中，目前没有收到有重大不良反应的报告，按照计划如果一切顺利的话，上述项目将在今年7月份陆续完成二期临床试验。

近期武汉市开始对全市居民进行核酸检测。针对这项措施是否有必要向全国推广这一问题，曾益新表示，在对疫情风险、检测能力进行全面科学评估的基础上，扩大核酸检测的范围，既有利于精准防控，保护群众健康，又有助于人员的合理流动、推动社会经济和生活秩序的全面恢复。

他认为，除了武汉各个地方都可因地制宜地调整优化常态化的防控措施，根据本地疫情防控工作的需要和检测能力来确定并动态调整检测的策略和人群范围。

回应

“中国拒绝世卫组织去武汉实验室”说法不实

日前有报道指出，中国拒绝了世卫组织派代表团去武汉P4实验室的提议。对此，国家卫健委国际司监察专员李明柱回应称，世界卫生组织从来没有就参观某一个实验室提出过请求，“‘拒绝世界卫生组织去武汉实验室’的说法不符合事实”。

李明柱介绍，自疫情发生以来，中方两次邀请了世界卫生组织来中国现场考察。一次是在1月20日至21日，中方接待了世卫组织专家组赴湖北武汉考察，专家组访问了医疗卫生机构并与湖北的专家进行了非常深入的交流。另一次是在2月16日至24日，中方接待了中国-世卫组织联合专家考察组，专家组分别赶赴北京、四川、广东和湖北武汉，全方位、深入地调研疫情形势、医疗救治、科研攻关等情况，就疫情防控提出了非常有价值、有建设性的建议。本组文/本报记者 董鑫