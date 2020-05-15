中科院心理专家谈武汉人民心理关爱：提高大众理性认识 友好平等对待

人民网北京5月15日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就常态化疫情防控下的心理健康服务有关情况举行发布会，会上，中国科学院心理研究所副所长陈雪峰表示，帮助武汉人民尽快恢复常态化生活心理状态，需要普遍提高大众理性认识，在具体行动中增加关爱。

陈雪峰说，在全社会层面，大家都有共识，即武汉人民在疫情防控中作出较大牺牲和贡献，同时也给予情感和行动上的支持，例如积极购买湖北当地产品，武汉人民能够感觉到普通民众对湖北、对武汉人民的关爱和支持。

如何帮助武汉人民尽快恢复常态化生活的心理状态，主要有三点建议：

首先，普遍提高大众理性认识。从疫情防控到取得阶段性胜利，其过程也是群众理性认识不断战胜非理性认识的过程，应该尽量避免偏见等现象发生。

其次，在具体行动中增加关爱，在返城、复工、复学过程中，社区、工作单位、学校管控举措较严格，在落实管控具体要求的同时，保护湖北或武汉人民的感情。防控举措合理、详细沟通、友好平等对待，是获得理解、得到配合和表达关爱的关键。

最后，各地应采取针对性举措，减少或消除在招工和就业等工作中出现的歧视行为。就业歧视影响社会公平，剥夺部分人的就业和工作权利，从长期来看，不利于“稳就业、促消费”。也有法律明确强调，任何歧视湖北籍劳动者的行为都属于违法行为。每个人都应采取实际行动和增加关爱的行为。