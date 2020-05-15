防治碘缺乏病日：孕妈妈科学补碘的那"碘"事

碘是人体必需的微量元素之一，是合成甲状腺激素必不可少的重要原料，在维持机体健康的过程中发挥着促进生长发育、参与脑发育、调节新陈代谢和对其他器官系统功能产生影响的重要作用。

孕妇缺碘不但会对自身造成危害，还会影响到宝宝的生长发育。今天是我国第27个“防治碘缺乏病日 ”，借此之际我们来聊聊孕妈妈该如何科学补碘的一些问题。

孕妇为什么容易缺碘？

碘是每个人都必需的微量元素，为什么要特别强调孕妇需要补碘呢？由于怀孕的生理变化，孕妇对碘的需求量高于正常成人，原因主要包括以下几个部分：

孕妇由于妊娠反应使碘摄入减少、孕吐等使碘丢失增加。

在怀孕前半期，支持胎儿脑神经发育的甲状腺激素主要来自母亲，母体的碘要通过胎盘转运一部分给宫内的宝宝，用于宝宝的生长发育。

此外，孕晚期母体血容量增加，稀释碘浓度，同时肾血流量增加，肾小管滤过率和肾脏碘清除率均有所提高，导致碘随尿液排出增多。

由于上述妊娠期特殊的生理变化，故导致孕妇对碘的需求增高。为了保证母体和胎儿的需要，孕妇更应重视碘的充分摄入。

孕妇缺碘对母儿健康会带来哪些不良影响呢？

由于碘是合成甲状腺激素的原材料，妊娠妇女严重碘缺乏可以导致母亲和胎儿甲状腺激素合成不足（低甲状腺素血症和甲减），进而导致母亲和胎儿甲状腺肿。

缺碘可导致甲功减退，造成不良妊娠结局。研究显示，严重的甲减会增加流产、早产、胎儿宫内窘迫、低体重儿的发生风险，甚至发生呆小症（以身材矮小、长期智力低下、聋哑症以及动作僵硬为特征）、死胎以及出生后婴儿死亡率的增加。胎儿甲功是在妊娠第20周建立的，孕早期胎儿的甲状腺激素完全来自于母亲，中、晚期可自行产生，因此孕20前胎儿对母体甲状腺激素更为依赖。

研究表明，母亲妊娠期碘摄入不足还会影响胎儿的甲功，且与其严重程度和发生的孕周相关。

孕妇应该如何补碘？

由于大多数食物碘含量较低，常用的补碘方法以食盐加碘为主，食盐补碘能够保证碘的规律摄入，最简单、实用、经济的补碘方法。研究显示，尽早补碘对改善母婴结局效果显著，因此备孕阶段为达到良好的碘营养状态，应食用碘盐；怀孕后应选用碘盐，并鼓励适当摄入含碘丰富的海产食物，如海带、紫菜等。我国的居民膳食指南推荐孕妇碘的摄入量从非孕时的120μg/天增加到230 μg/天。

我们每天正常饮食摄入6g碘盐即可摄入碘约120μg，因此，每天还需要补碘110μg，每周摄入富含碘的海产品1-2次即可满足，如100g鲜海带或2.5g紫菜干或30g贝类或40g海鱼即可获得110μg碘。

孕妇补碘是不是越多越好？

碘既然这么重要，是不是补得越多越好呢？

事实上，碘过量对孕妇及其子代也有不良影响。

目前没有确切的证据表明碘摄入过量与甲状腺癌发病风险的增加有关。对短期急性碘的过量摄入正常机体可进行自我调节，抑制甲状腺激素的合成，这种过量碘抑制甲状腺激素合成的效应被称为“碘阻滞效应”，即甲状腺激素合成和释放减少。若碘过量持续存在时，正常机体产生碘脱逸反应，甲状腺激素的合成和分泌恢复。

但是，罹患自身免疫甲状腺炎等甲状腺疾病患者的碘脱逸功能受损，在高碘环境下就很容易发生甲减；胎儿甲状腺急性碘阻滞效应和逃逸功能需要在妊娠36周以后方能发育健全，所以碘过量还容易引起胎儿甲减。

此外，有研究发现过量碘摄入导致妊娠妇女和新生儿高促甲状腺激素（TSH）血症风险明显增加，甚至可能损害后代神经发育。因此，孕期警惕碘不足的同时，也一定避免碘的过量摄入。

中国营养学会推荐的妊娠哺乳期碘摄入量的安全上限为600μg/天。进食含碘丰富的食物时需要注意警惕碘过量，例如100g干海带含碘36240μg（即5g含碘1812μg），100g干紫菜含碘4323μg（即5g含碘215μg）。

患有甲状腺疾病的孕妇补碘需要注意什么？

很多甲状腺疾病与碘的摄入量有关，例如我们很多人都知道甲亢需要低碘饮食，而育龄期女性是甲状腺疾病的高发人群，一些孕妈妈由于患有甲状腺疾病，对要不要补碘感到困惑。

那么患有甲状腺疾病的孕妇补碘需要注意什么呢？

患有甲状腺疾病的孕妇也要摄取足够的碘，食用碘盐是最好的方法。患有甲状腺功能减退的孕妇，无需限碘，要定期监测甲状腺功能，及时调整左甲状腺素的剂量。甲状腺功能正常的自身免疫甲状腺炎孕妇可以食用碘盐，但可避免过多食用海带、紫菜、海苔等富含碘的食物。孕前有甲亢并低碘饮食的孕妇，在计划怀孕前至少3个月食用加碘食盐，以保证怀孕期间充足的碘储备，妊娠期甲亢孕妇也要摄取足够的碘，要定期监测甲功，及时调整抗甲状腺药物的剂量。妊娠期初发甲亢的孕妇，继续食用碘盐，早期适当限制含碘丰富的食物，定期监测甲功，及时调整抗甲状腺药物的剂量。

甲状腺疾病复杂多样，每种疾病病因和发病机制不同，因此，对于不同甲状腺疾病的孕妇是否需要补碘，应该尽量遵循医生的建议。

由此可见，对各类孕妇而言保证充足的碘摄入，对母儿健康非常重要。但警惕碘不足的同时，也要避免过度补充，因为孕妇碘缺乏或过量可能对母体自身造成危害，还可能会影响到宝宝的健康。因此，孕妇作为碘缺乏的高危人群，一定要重视科学补碘这“碘”事！

（北京妇产医院供稿 作者：袁仙仙 李光辉）