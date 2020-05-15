中国方案推动疫情防控国际合作

新冠肺炎疫情肆虐，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。习近平总书记时刻关注国内外疫情形势，频频进行多种形式外交，从构建人类命运共同体高度，亲自推动疫情防控国际合作。

北京时间3月26日，二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会举行。习近平出席这次视频特别峰会，并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话，介绍中国经验、阐释中国主张、发出中国倡议，对会议达成共识和促进国际合作发挥了积极作用。在全球抗击疫情关键时刻，习近平的讲话，为世界注入强劲能量，鼓舞全球战疫信心。

“中国经验”为全球战疫提供有益借鉴。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持全民动员、联防联控、公开透明，打响了一场抗击疫情的人民战争。经过艰苦努力，付出巨大牺牲，中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。中国有效抗击疫情，为其他国家提供了有益借鉴。

“中国主张”为国际合作指明方向。“坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战”“有效开展国际联防联控”“积极支持国际组织发挥作用”“加强国际宏观经济政策协调”，在G20会场上，习近平提出务实的中国主张，对全球协调行动抗击疫情和提振士气意义重大。尽早召开二十国集团卫生部长会议；依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享；适时举办全球公共卫生安全高级别会议；探讨建立区域公共卫生应急联络机制；发起二十国集团抗疫援助倡议；加强金融监管协调，维护全球金融市场稳定……从加强疫情防控到抗疫援助合作，再到稳定世界经济，习近平发出积极的中国倡议，携起手来坚决打好疫情防控全球阻击战。随着一系列G20机制下各领域会议相继召开，中国主张凝聚了全球共识，中国倡议推动了全球行动。

“中国贡献”为人类社会共克时艰作出生动诠释。疫情在中国暴发后，中国及时、透明向世卫组织和多个国家通报疫情、分享信息；疫情在全球蔓延后，中国积极向多个国家提供力所能及的援助，同各国分享有效防控经验，开展药物和疫苗联合研发，建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心并向所有国家开放，为国际社会抗击疫情提供了巨大支持。与此同时，中国致力于维护全球医护物资供应链稳定，源源不断向全球提供医疗防疫物资；中国致力于维护多边主义和世卫组织权威，力挺世卫组织并向其捐款5000万美元；中国致力于重振全球经济，努力推动有序复工复产，继续扩大改革开放……这些实实在在举措，是对人类命运共同体理念的生动实践，展示了负责任大国的担当，为开展国际抗疫合作、提振市场信心注入动力。

12年前，面对几十年未遇的金融海啸，中国和G20成员通力合作，将全球经济成功“打捞”上岸。今天，面对疫情严峻考验，中国再次选择和G20成员乃至世界各国齐心协力、并肩战斗。中国坚信，只要全球同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天！

（作者为本报评论员）