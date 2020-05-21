多国青年发布助力抗疫国际合作联合倡议

本报北京5月20日电（中青报·中青网记者 张丹珊）今天，55个国家的166名青年通过网络视频平台，与中国国际交流协会等社会组织共同举办助力抗击新冠肺炎疫情国际合作联合倡议发布仪式。参会青年共同发布《携手抗疫，成就无悔青春》联合倡议，号召各国青年担当时代重任，站在抗击疫情前沿，弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神，携手推动各国各方加强合作，形成强大合力，打赢疫情防控全球阻击战。

联合倡议呼吁各国青年：一要全力维护人身安全健康，积极投入疫情防治，带头遵守防控规定，坚持对各国人民一视同仁，坚决抵制种族歧视和侵犯人权，保障外国侨民合法权益，主动向有需要的人伸出援助之手；二要秉持尊重科学和事实的理念，科学论证病毒来源并采取科学防控策略，客观评价各国抗疫的努力和成效，坚决反对将公共卫生问题政治化，坚决抵制借疫情污名化特定国家、地区和民族；三要为经济和社会发展有所担当作为，消除恐慌，抵制谣言，营造稳定社会环境和清朗网络空间，主动研究分析，为经济秩序恢复正常、全球市场稳定和经济全球化发展贡献智慧；四要努力推动和踊跃参与国际合作，参与各国政党、政府、民众、民间机构和国际组织开展疫情防控和重振经济社会活力的合作。

来源：中国青年报