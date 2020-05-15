照护老人的“全面手”养老护理员“诞生”20年

【现实挑战】养老护理员数量存在缺口，服务水平参差不齐

【应对策略】发展20年，政策密集出台，队伍正在持续扩大并且迈向专业化发展

养老护理员作为职业名称，2000年首次出现在中国职场，如今已满20年。虽然仍然面临数量存在缺口、服务水平参差不齐的问题，但在政府的推动下，通过降低门槛、职业培训及等级考评制度等手段，这个职业队伍正在持续扩大并且迈向专业化发展。全国范围内，将确保到2022年年底前培养培训200万名养老护理员。

处理大事小情

护理员担任“多面手”

养老护理员在老人的生活中扮演的是怎样的角色呢？从应运而生到职业标准化，他们照顾到了方方面面，是一个需要掌握多项技能的全方位的人才。

北京市第一社会福利院泽兰园的老人们称这里是“家”，身边的护理员就是自己的家人。在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，这里的护理员任静主动请战，投身到隔离观察区的组建和护理工作中，并担任护理团队的负责人。

疫情期间，养老机构实行封闭管理，老人的生活节奏发生了改变，一部分难以适应的老人出现了焦躁不安的情绪。护理员为了帮助老人疏导情绪，为每位老人制作了“我的心情日志”，让老人通过日志中“数独、折纸、谜语” 等内容动手动脑，同时可在“心情日记”的板块抒发自己当天的感受。同时，为了让老人和家属保持顺畅的联系，鼓励帮助老人通过视频与家属联络，护理员还会随时把老人的生活起居状况拍摄下来，发给家属报平安。

在平日里，护理员担任的角色是“多面手”。照顾老人的身体状况时，她们是护士；关注老人的情绪变化，她们是心理咨询师；为老人预订、发放饭菜和水果时，她们是送餐员；需要维修、保养室内设施时，她们变成了维修工。这些年轻的护理员们身兼数职，每天都在处理各类大事小情。

在养老机构，和老人接触最多的就是护理员，老人的身体、心理状况发生了什么变化，总是护理员第一个先知道。一些性格执拗的老人，身体不舒服也总想扛着，不愿意说，这时往往要靠细心观察的护理员才能及时发现，保护老人的健康安全。

职业诞生20年

政策频出逐步完善

养老护理员伴随着中国人口老龄化社会的到来而诞生。2000年3月16日，原劳动和社会保障部令第6号颁布了《招用技术工种从业人员的规定》，自2000年7月1日起，养老护理员等90个职业正式列入“持职业资格证书就业的工种(职业)目录”，养老护理员首次出现在国家部委相关文件中。

引领养老护理员队伍迈向专业，2019年政策频出。2019年3月29日，国务院印发《关于推进养老服务发展的意见》，提出“建立完善养老护理员职业技能等级认定和教育培训制度”，要求加强对养老服务机构负责人、管理人员的岗前培训及定期培训，按规定落实养老服务从业人员培训费补贴、职业技能鉴定补贴等政策。

同年9月25日，人力资源和社会保障部、民政部联合印发了《关于颁布养老护理员国家职业技能标准的通知》,针对养老护理员发展的新情况、新特点，围绕增加职业技能要求、放宽入职条件、拓宽职业空间、缩短晋级时间等方面，较2011年版《国家职业技能标准》作了重大修改。

在养老护理专业人才培育方面，高职院校老年服务与管理专业历经了从无到有、由少变多、逐步做大做强做优的演变过程，2019年高职老年服务与管理专业点新增56个，总数达到278个。中等职业学校也有一定数量的增长，由2004年的3所发展到现在的100余所；技工院校2018年专业目录增设老年服务与管理、健康服务与管理等专业；本科教育2019年增设养老服务管理专业、老年学专业，逐步构建了从技工院校、中职学校、高职学校到本科学校立体化的老年专业教育体系。

截至2019年年底，民政部培训认证养老护理员培训师资713名、养老护理员考评员819名，共有44805人获得民政部职业技能鉴定指导中心颁发的养老护理员国家职业资格证书。

失信人员联合惩戒

失智老人照护有“专人专证”

需要注意的是，社会上个别养老机构的工作人员虐待老人的事件也时常被曝光。这方面，国家层面建立了养老护理员的褒扬制度和失信惩戒制度。一方面是建立养老服务褒扬机制，研究设立全国养老服务工作先进集体和先进个人评比达标表彰项目。组织开展国家养老护理员技能大赛，对获奖选手按规定授予“全国技术能手”荣誉称号，并晋升相应职业技能等级。开展养老护理员关爱活动，加强对养老护理员先进事迹与奉献精神的社会宣传，让养老护理员的劳动创造和社会价值在全社会得到尊重。另一方面，建立健全失信联合惩戒机制，对存在严重失信行为的养老服务机构及人员实施联合惩戒。

受到关注的是，得不到良好照护的往往是失智老人，他们面对适当的护理“有苦难言”。

在这方面，养老护理员职业下设了失智老人照护员的独立工种，这是对失智老年人包括失能、半失能老年人进行身体综合照料、认知功能维护、活动功能维护、健康促进照护的人员。

为了给失智老人的照护再上一把锁，国家正在探索建立“1+X”证书制度试点工作。根据国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》等有关要求，中国社会福利与养老服务协会、民政部培训中心下属两家企业被教育部认定为第一、二批职业教育培训评价组织，授权开展老年照护、失智老年人照护两个“1+X”证书试点工作。其中失智老年人照护于2019年12月21日进行了第一次全国统一鉴定考试试点，共有5690名考生参加了考试，4865名考生通过。

担任养老护理员一职，任静在这个岗位一干就是9年。每当老人们开心地叫她“孩子”“丫头”“小鬼”时，她都深深地感受到老人对自己的依赖和需要，“老人们都是我的家人，我已离不开他们。”在政府的推动下，经历20年改革探索，养老护理员的待遇、地位不断提高，任静的同行队伍将越发壮大，这意味着，老年人群将获得更加专业并且细致全面的养老服务。

文/本报记者 陈斯