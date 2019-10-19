养老护理员应“宽进严出”

□张淳艺（公职人员）

近日，人社部与民政部联合颁布实施《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》。围绕增加职业技能要求、降低入职条件、拓宽职业空间、缩短晋级时间等方面，新标准相较2011年版有了重大修改，将从业人员的普通受教育程度由“初中毕业”调整为“无学历要求”，以缓解护理人才短缺现状。

养老护理员“不问学历”，不仅是打破养老服务业发展人才瓶颈的务实之举，更是建设养老护理员队伍的理性选择。“文凭不等于水平，学历不等于能力”，养老护理属于服务行业，相关技能主要通过培训和实践掌握。一些人虽然没有完成小学、中学学习，但这不影响他们通过后期学习，熟练掌握养老护理技能，乃至成为行家里手。倘若硬性设置学历要求，对于这部分群体显然不公平。从增加养老服务供给，满足老年人养老服务需求的角度出发，也要求养老护理员培养做到“不拘一格”。

“不拘一格”并不等于“来者不拒”。养老护理看似简单实则不然，从业者需具备多方面综合能力。为适应养老服务发展的新形势、新特点，新版标准就在取消学历要求的同时，新增了居家、社区养老服务技能要求，以提升养老护理员上门服务能力。同时，为满足失智老年人照护需求，新增失智老年人照护要点与沟通技巧。

门槛条件的降低和技能要求的提高，标志着养老护理员开始进入“宽进严出”时代。“宽进”可以为更多有志于从事养老服务的人提供机会，“严出”则有利于保证养老护理员的服务质量。二者结合起来才有望更好地规范和发展养老护理行业，实现解决就业问题和满足养老需求的双赢。这一思路和做法，也为类似行业职业资格管理提供了借鉴。