专家：公共卫生专科护士在疾病预防和慢病管理等工作中担当重任

人民网北京5月14日电 （王国菁）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，福建省立医院党委副书记李红表示，公共卫生专科护士是医疗团队非常重要的成员，在疾病预防和慢病管理等工作中担任了非常重要的角色，要积极构建社会所需要的公共卫生的专科护士培养体系，在社区防疫、在慢病管理、老年护理等能够发挥护士的专科优势。

李红介绍称，此次疫情阻击战中，在方舱医院工作的年轻护士体现出了责任和担当：一是他们具备挺身而出的勇气，所有的队员都是主动报名请战，不到半天时间，甚至还没有来得及和家人告别就集结武汉。方舱开舱的第一天，年轻的队员们精神饱满地提前三个小时走进方舱，一到方舱内就开始学习武汉话。

二是在他们身上有仁爱善良的人性光辉。2月14日，也就是武汉客厅方舱开舱的一周后，年轻的队员们想办法在武汉买到十几束鲜花和蛋糕，第二天早班的时候把鲜花和蛋糕带进了舱内，让舱内十几位的丈夫们拿着鲜花和蛋糕与同一个舱不同区的妻子团聚。年轻的队员们就这样把爱和浪漫带进了方舱内。

三是年轻队员们表现出刻苦求知的学习精神。在方舱努力学习新的知识、掌握新的技术、演练各项应急预案、规范各项护理操作和流程，在方舱救治过程中特别展现了专业精神，这里需要的不仅仅是勇气，更多的是需要温暖的慰藉和专业的技能。

李红希望，我国护理专科护士的培养能够获得更多的支持，包括平台的支持、制度的支持、学习的支持，以及待遇方面的支持，能够不断增强专科护士岗位的社会定位和专业价值，从而进一步提高社会对护理专业的认同。